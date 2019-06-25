Gülen yapılanması ve IŞİD operasyonları: Çok sayıda gözaltı

dha Copyright: dha Kocaeli'ndeki IŞİD operasyonu Image caption: Kocaeli'ndeki IŞİD operasyonu

Gülen yapılanmasına yönelik bu sabah iki ayrı operasyon düzenlendi.

DHA’ya göre TSK’daki Gülen yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Yine TSK’daki Gülen yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen bir operasyonda AA’ya göre 22’si muvazzaf 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olduğunu yazdı.

Öte yandan Kocaeli’nde bu sabah IŞİD’e yönelik de bir operasyon düzenlendi.

Örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yedi kişi gözaltına alındı.

DHA İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktarıyor.