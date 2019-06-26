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Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı: 10 göçmen hayatını kaybetti, 30 göçmen yaralandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada kaza yaptığı belirtildi. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 göçmen hayatını kaybetti, 30 göçmen yaralandı

Canlı anlatım

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  1. Edirne'de jandarmadan kaçan minibüs kaza yaptı: 10 göçmen öldü, 30 göçmen yaralandı

    Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

    Olay, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde bugün saat 04.45 sıralarında meydana geldi.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    Quote Message: 26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilenbir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup , 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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