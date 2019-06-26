Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı: 10 göçmen hayatını kaybetti, 30 göçmen yaralandı

Quote Message: 26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilenbir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup , 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilenbir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup , 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."