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Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı: 10 göçmen hayatını kaybetti, 30 göçmen yaralandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada kaza yaptığı belirtildi. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 göçmen hayatını kaybetti, 30 göçmen yaralandı
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Edirne'de jandarmadan kaçan minibüs kaza yaptı: 10 göçmen öldü, 30 göçmen yaralandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Olay, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde bugün saat 04.45 sıralarında meydana geldi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: