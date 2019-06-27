Canlı
Ekrem İmamoğlu için devir teslim töreni bugün düzenlenecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için devir teslim töreni bugün TSİ 1830'da Saraçhane'de düzenlenecek. İmamoğlu tören için yaptığı duyuruda "Bütün halkımızı bekliyoruz" dedi.
Özet
- Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini teslim alacak.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Devir Teslim Töreni TSİ 1830'da
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu için devir teslim töreni bugün TSİ 1830’da yapılacak.
İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada “Sayın Valimizle konuştuk. Yarın görevimizi teslim alacağız, halkımızı da bekliyoruz” demişti.
İstanbul Valiliği de devir töreninin TSİ 1830’da yapılacağını duyurdu.
İmamoğlu gazetecilere açıklamasında “Teknik çalışmalarımıza devam ediyoruz.İnşallah her şey çok güzel olmaya devam edecek” dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHPli Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde oyların yüzde 54'ünü aldı.