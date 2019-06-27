Canlı Canlı Ekrem İmamoğlu için devir teslim töreni bugün düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için devir teslim töreni bugün TSİ 1830'da Saraçhane'de düzenlenecek. İmamoğlu tören için yaptığı duyuruda "Bütün halkımızı bekliyoruz" dedi.