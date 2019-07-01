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Ömer Çelik: Hafter’in Libya’daki milisleri 6 vatandaşımızı haydutça tutukladı
AKP sözcüsü Ömer Çelik, Libya'da tutuklanan altı Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı ve "Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir" dedi.
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AKP sözcüsü Ömer Çelik: Hafter’in Libya’daki milisleri 6 vatandaşımızı haydutça tutukladı
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sözcüsü Ömer Çelik, 6 Türk vatandaşının Libya’da tutuklanmasına tepki göstererek “Vatandaşlarımızın derhâl serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.