Canlı Canlı Ömer Çelik: Hafter’in Libya’daki milisleri 6 vatandaşımızı haydutça tutukladı

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Libya'da tutuklanan altı Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı ve "Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir" dedi.