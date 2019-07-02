TSK'da Gülen yapılanması operasyonu: 28'i görevde, 42 zanlı için gözaltı kararı- Türkiye'de bugün

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullah Gülen yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında "Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'daki Gülen yapılanması mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen" aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş için gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

Zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlatıldı.