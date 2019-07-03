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Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

55 yaşındaki şair Derman İskender Över, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Küçük İskender adıyla tanınan şair, sabaha karşı Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Adana'daki IŞİD operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

    Adana'da IŞİD operasyonu
    Copyright: DHA

    Adana'da sabaha karşı IŞİD'e yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

    Suriye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerine Adana'da devam ettiğinden şüphelenilen 6 kişinin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

    Şüphelilerin Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

  2. Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

    Küçük İskender
    Copyright: Facebook/Edebiyat Gezegeni

    Gerçek adı Derman İskender Över olan şair Küçük İskender, geçen yılın haziran ayından bu yana kanser tedavisi görüyordu.

    55 yaşındaki şair, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı kitabı çıkarmıştı. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, "Ağır Roman" filmi ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender, Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, Erdal Öz Edebiyat Ödülü ve Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı.

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