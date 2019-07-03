Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

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Gerçek adı Derman İskender Över olan şair Küçük İskender, geçen yılın haziran ayından bu yana kanser tedavisi görüyordu.

55 yaşındaki şair, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı kitabı çıkarmıştı. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, "Ağır Roman" filmi ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender, Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, Erdal Öz Edebiyat Ödülü ve Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı.