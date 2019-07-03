Canlı
Şair Küçük İskender hayatını kaybetti
55 yaşındaki şair Derman İskender Över, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Küçük İskender adıyla tanınan şair, sabaha karşı Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Adana'daki IŞİD operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Adana'da sabaha karşı IŞİD'e yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Suriye'de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerine Adana'da devam ettiğinden şüphelenilen 6 kişinin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Şüphelilerin Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
Şair Küçük İskender hayatını kaybetti
Gerçek adı Derman İskender Över olan şair Küçük İskender, geçen yılın haziran ayından bu yana kanser tedavisi görüyordu.
55 yaşındaki şair, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı kitabı çıkarmıştı. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, "Ağır Roman" filmi ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender, Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, Erdal Öz Edebiyat Ödülü ve Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı.