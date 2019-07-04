İdari Yargı Hakimlik sınavında usulsüzlük iddiası ile 29 kişi hakkında gözaltı kararı

2013 yılındaki İdari Yargı Hakimlik sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Canlı gelişmeleri sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. 2013 yılındaki İdari Yargı Hakimlik sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimlik Sınavı'nda usulsüzlük iddiasıyla başlattığı soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği sınavı soruşturmasında bu kişilerin Gülen örgütü mensubu olduğu iddia ediliyor.

    Ankara Adalet Sarayı
    Copyright: Getty Images
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