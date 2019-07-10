Türkiye'den Doğu Akdeniz tepkisi: Avrupa'nın Şımarık çocuğu Yunanistan'dır

Türkiye'den Yunanistan'a: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dır
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Dışişleri Bakanlığı,Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama
faaliyetlerine Avrupa Birliği ve Yunanistan’dan gelen eleştirilere bir
açıklamayla tepki gösterdi.Yunanistan
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Eıronews’a yaptığı açıklamada "Türkiye Doğu
Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakıp ciddi bir oyuncu olmalı" sözlerine
yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi: “Dendias’ın ifadelerini
yadırgıyoruz. “Avrupa’nın şımarık çocuğu” unvanı esasen Yunanistan’a aittir.
Avrupa’nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa
Birliği üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i
istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir"
Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına son
vermesi çağrısı yapan Avrupa Birliği yetkililerine de “AB yetkilileri
tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen
açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak
kurucusu olan, ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs
Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi
davranılması ibret verici bir durumdur” denildi.
Türkiye’nin “Ada’nın etrafında
Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edeceği” de
vurgulandı.
Şule Çet davasının üçüncü duruşması bugün görülüyor
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Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20'inci katından düşerek şüpheli bir şekilde ölmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Şule Çet'in davasına destek vermek için bir çok kadın Ankara Adliyesi önünde toplandı.
İnternet imza kampanyası platformu Change.org'da açılan 'Şule Çet İçin Adalet' başlıklı kampanyadaki imza sayısı 236 bini geçmiş durumda.
Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet BBC Türkçe'ye verdiği röportajda 'Kardeşimin yükseklik korkusu vardı, intihar etmiş olamaz' demişti.
BBC Türkçe'nin Instagram hesabında bugün Murat Öner Taş'ın Tuz Gölü'nde çektiği 'gün batımında flamingolar' fotoğrafını paylaştık. En büyük flamingo kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı.
Kağıthane'de bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi
Resmi GazeteCopyright: Resmi Gazete
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi snırları içerisinde bulunan bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi.
Mayıs 2012'de tarihinde yürürlüğe giren 6306
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da 'riskli alan' şöyle tanımlanıyor: "Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma
sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski
taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
kararlaştırılan alanlardır".
İstanbul merkezli Gülen Yapılanması operasyonu
Demirören Haber Ajansı, İstanbul Merkezli 'FETÖ soruşturması' kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı askerlerden biri yarbay, biri yüzbaşı, 12'si üsteğmen ve 14'ü astsubay.
Canlı anlatım
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Türkiye'den Yunanistan'a: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dır
Dışişleri Bakanlığı,Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine Avrupa Birliği ve Yunanistan’dan gelen eleştirilere bir açıklamayla tepki gösterdi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Eıronews’a yaptığı açıklamada "Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakıp ciddi bir oyuncu olmalı" sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi: “Dendias’ın ifadelerini yadırgıyoruz. “Avrupa’nın şımarık çocuğu” unvanı esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir"
Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına son vermesi çağrısı yapan Avrupa Birliği yetkililerine de “AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan, ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur” denildi.
Türkiye’nin “Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edeceği” de vurgulandı.
Şule Çet davasının üçüncü duruşması bugün görülüyor
Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20'inci katından düşerek şüpheli bir şekilde ölmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Şule Çet'in davasına destek vermek için bir çok kadın Ankara Adliyesi önünde toplandı.
İnternet imza kampanyası platformu Change.org'da açılan 'Şule Çet İçin Adalet' başlıklı kampanyadaki imza sayısı 236 bini geçmiş durumda.
Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet BBC Türkçe'ye verdiği röportajda 'Kardeşimin yükseklik korkusu vardı, intihar etmiş olamaz' demişti.
Tuz Gölü'nde flamingo yavruları kuluçkadan çıktı
BBC Türkçe'nin Instagram hesabında bugün Murat Öner Taş'ın Tuz Gölü'nde çektiği 'gün batımında flamingolar' fotoğrafını paylaştık. En büyük flamingo kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı.
Kağıthane'de bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi snırları içerisinde bulunan bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi.
Mayıs 2012'de tarihinde yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da 'riskli alan' şöyle tanımlanıyor: "Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanlardır".
İstanbul merkezli Gülen Yapılanması operasyonu
Demirören Haber Ajansı, İstanbul Merkezli 'FETÖ soruşturması' kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığa'na bağlı askerlerden biri yarbay, biri yüzbaşı, 12'si üsteğmen ve 14'ü astsubay.
Ajans, gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti.