Türkiye'den Doğu Akdeniz tepkisi: Avrupa'nın Şımarık çocuğu Yunanistan'dır

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Dışişleri Bakanlığı,Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine Avrupa Birliği ve Yunanistan’dan gelen eleştirilere bir açıklamayla tepki gösterdi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Eıronews’a yaptığı açıklamada "Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakıp ciddi bir oyuncu olmalı" sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi: “Dendias’ın ifadelerini yadırgıyoruz. “Avrupa’nın şımarık çocuğu” unvanı esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir"

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına son vermesi çağrısı yapan Avrupa Birliği yetkililerine de “AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan, ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur” denildi.

Türkiye’nin “Ada’nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edeceği” de vurgulandı.