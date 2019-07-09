Gülen yapılanması soruşturmasında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen yapılanması hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Hürriyet.com.tr’de yer alan haberde, Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup farklı rütbelerdeki askeri personelin gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade ediliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.