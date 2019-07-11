AKP Sözcüsü Ömer Çelik: S-400'ler konusunda CHP'den milli duruş göremiyoruz
Ömer Çelik, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sırasında gazetecilere açıklama yaptı. S-400'lerin Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Çelik, "S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar" dedi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
AKP Sözcüsü Çelik: S-400'ler konusunda CHP'den milli duruş göremiyoruz
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sırasında gazetecilere açıklama yaptı.
Ömer Çelik, S-400'lerin Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaç olduğunu söyledi.
Çelik, "S-400 konusunda ABD ile olumlu noktaya ulaşmak isteriz ama bu noktaya şu ana kadar gelmiş değiliz" dedi.
"S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar" diye konuşan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin milli muhalefet olarak çok ciddi bir cari açığı vardır."
Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesi İSPARK'a devredildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında alınan kararla Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredildi.
Karar doğrultusunda otogar bünyesinde bulunan otopark işletmesinden elde edilecek gelirin yüzde 25'i İBB'ye ödenecek, geri kalanı da İSPARK'a gidecek. Otopark 1 saat süreyle ücretsiz olacak.
Ücretsiz ulaşım kararları
İBB Meclisi ayrıca 11-14 Ağustos tarihleri arasındaki Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019'da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararını oy birliğiyle kabul etti.
Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak.
Ücretsiz ulaşımdan İstanbulkart'ı olmayanlar da yararlandırılacak.
Jandarma'dan emekliliğe ayrılan uyuşturucu arama köpeği Vuslat'a teşekkür
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl 'Uyuşturucu Madde Arama Köpeği' olarak görev yapan Vuslat adlı köpeği, düzenlediği törenle emekliliğe ayırdı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı Twitter hesabından da Vuslat'ın temsili emeklilik hayatını gösteren fotoğraflar ve teşekkür mesajı paylaştı.
Fethiye'de orman yangını çıktı
Dün Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve 17 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 350 hektar alanın zarar görmesi ardından, bugün de Fethiye'de ormanlık alanda yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
DHA yangının Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle başladığını duyurdu.
Türkiye'deki kütüphane sayısı 31 bin 451
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına dair kütüphane verilerini açıkladı.
Buna göre 1 milli kütüphane, 1162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere Türkiye genelinde toplam 31 bin 451 kütüphane bulunuyor.
Milli Kütüphane'deki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 463 bin 488 oldu.
Milli Kütüphane'den yararlananların sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 0,6 artarak, 633 bin 999 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 10,3 azalarak 23 bin 747 oldu.
Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 29,1 artarak 2 milyon 840 bin 504 oldu.
Halk kütüphanelerinin sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 1,4 artarak 1 162 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu.
Ankara'da hastanede kimyasal madde kazası: 19 personel gazdan etkilendi
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması soncu çıkan gazdan 19 personel etkilendi.
Olayın ardından acil servisin bulunduğu giriş katı tahliye edildi.
Gazdan etkilenerek solunum sıkıntısı yaşayanlar, sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarıya çıkarıldı. Sağlık çalışanlarına ilk müdahale ambulanslarda yapıldı, ardından başka hastanelere götürüldüler.Olayın ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma) ile birlikte UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) de hastaneye sevk edildi ve kapatılan katta temizlik çalışması yapıldı.
Feray Şahin'i öldüren polis meslekten ihraç edildi
Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'i "taksirle öldürmekten" suçlu bulunan ve 5 yıl 3 ay hapis cezası verilip, tahliye edilen polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun açtığı idari dava sonucunda, Aykul'un meslekten ihraç edilmesine karar verildi.
Feray Şahin (23) 19 Eylül 2017'de Mersin Mezitli'deki evinde, Özel Harekat polisi Fatih Burak Aykut'un (26) silahından çıkan tek kurşunla hayatını kaybetmişti.
Tutuklanan polis memuru hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Geçen yıl Eylül ayında davanın karar duruşmasında, olayın kaza olduğunu savunan sanık polis memuru 'taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz edildiği Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından da onadı.
Kararın onanmasının ardından, sanık polis memuru, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağıyla tahliye edildi.
Aykul'un tahliye edilmesinin ardından Şahin'in ailesi, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
Şahin'in ailesi ihraç kararının "vicdanlarını kısmen rahatlattığını", "Yargıtay’dan da toplum vicdanını rahatlatacak bir karar beklediklerni" açıkladı.
Feray Şahin'in ailesi geçen yıl dava sürerken BBC Türkçe'ye konuşmuş, "Bu dava emsal olsun, başka kadınlar ölmesin" demişti.
Srebrenitsa Katliamı'nın 24. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilerin mesajları
Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 8 binden fazla Müslüman erkek ve çocuğun katledilmesinin 24. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında "Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" yazdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Unutmamak bir daha asla yaşanmasın diyedir" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katliamın Avrupa'nın gözü önünde yaşanmasına dikkat çeken bir mesaj attı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Merhum Aliya İzzetbegoviç'in ifade ettiği gibi; "Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." yazdı.
MHP'de ise Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu bir mesaj yayımladı.
Muğla-Dalaman'daki orman yangını kontrol altına alındı
Dalaman ilçesinin Karacaağaç mahallesinde dün saat 15:00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Orman ekiplerinin Göcek'teki yerleşim yerlerini, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerden, karşı yangın taktiğiyle kurtardığı ortaya çıktı.
Yangına, ikisi havadan kontrol için kullanılan, diğerleri su atan 15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale edildi.
Bakan Pakdemirli ilk tespitlere göre yangının Dalaman'da Karacaağaç'ta bir zirai tarladan çıktığını belirtmişti.
Bu arada yangınla ilgili bir kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı, gözaltında kimsenin olmadığı açıklandı.
İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin 814
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı Haziran ayı işsizlik verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi.
Geçen yıl Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 621 bin 565'ti. Bu işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,5 arttığını gösteriyor.
Hazirna ayında kayıltı işsiz sayısı Mayıs ayına göre de yüzde 8,1 arttı.
Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 35,9’si ise 15-24 yaş grubunda.
Verilere göre İŞKUR Haziran ayında 117 bin 857 kişiyi işe yerleştirdi.
İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 27,8 azalarak 151 bin 825 oldu.
Dün Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İşsizlik oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız. İş dünyamız ile 2,5 milyon istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum" demişti.
Merkez Bankası: Cari işlemler hesabı Mayıs'ta 151 milyon dolar fazla verdi
Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre cari işlemler hesabı Mayıs ayında 151 milyon ABD doları fazla verdi.
Geçen yılın Mayıs ayında cari açık 6 milyon 172 bin dolar olarak gerçekleşmişti.
Merkez Bankasına göre söz konusu gelişmede, 'dış ticaret açığının 2018 Mayıs'ına göre 5.853 milyon ABD doları azalarak 706 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon ABD doları artarak 2.303 milyon ABD dolarına yükselmesi' etkili oldu.
Muğla'da yangın: Tedbir amaçlı boşaltılan mahallelere geri dönüşler başladı
Muğla-Dalaman'daki yangınla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk tespitlere göre yangının Dalaman'da Karacaağaç'ta bir zirai tarladan çıktığını belirtti.
Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle devam etti:
"Tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık ama şu saat itibariyle bu tedbir amaçlı boşaltılan mahallelere tekrar geri dönüşler başladı."
"Büyüklük itibariyle çok büyük bir yangın olmamakla birlikte, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için çok cididye aldığımız bir yangındı."
"Can ve mal kaybımız yok. İçinde kalan olmayan bir butik otel bir miktar etkilendi."
"Sıcaklık dün 37 derece, nemin yüzde 18 olması ve 40 km'nin üzerinde bir rüzgar olması dün yangının hızlı şekilde büyümesini etkiledi."
Orman Bakanı Pakdemirli: Henüz tamamen durduruldu diyemem ama yangın kontrol altında
Muğla'da dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını nedeniyle Rusya ziyaretini yarıda keserek sabah erken saatte Muğla'ya giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Henüz tamamen durduruldu ya da soğutma çalışmaları yapılıyor diyemem ama yangın kontrol altında" dedi.
Yangında alevler iki eve zarar verdi. İki mahallede 34 ev boşaltıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sabaha karşı yaptığı açıklamada yangına ilk müdahalenin 13 dakikada yapıldığını, 'can kaybının yaşanmadığı yangında 350 hektar alanın zarar gördüğünü' belirtti.
Yangınla ilgili detaylı haberimiz için tıklayın: Muğla-Dalaman'daki yangın kısmen kontrol altına alındı