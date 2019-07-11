AKP Sözcüsü Ömer Çelik: S-400'ler konusunda CHP'den milli duruş göremiyoruz

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına dair kütüphane verilerini açıkladı.

Buna göre 1 milli kütüphane, 1162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere Türkiye genelinde toplam 31 bin 451 kütüphane bulunuyor.

Milli Kütüphane'deki kitap sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 3,8 artarak 1 milyon 463 bin 488 oldu.

Milli Kütüphane'den yararlananların sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 0,6 artarak, 633 bin 999 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 10,3 azalarak 23 bin 747 oldu.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 29,1 artarak 2 milyon 840 bin 504 oldu.

Halk kütüphanelerinin sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 1,4 artarak 1 162 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu.