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Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat yaşamını yitirdi
AKP ve HDP'nin eski milletvekillerinden Dengir Mir Mehmet Fırat yaşamını yitirdi. Ankara'da altı haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat gece yarısı hayatını kaybetti. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Yazan Onur Erem
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Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimini kazanmasının ardından, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Ziyarette İmamoğlu'na, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.
DHA’nın haberine göre İmamoğlu ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüdü. İmamoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı:
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100'üncü yılında aynı ruhla 21'inci yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilinçle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satıların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
İmamoğlu, ziyaretin ardından Anıtkabir'e gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir'de ayrıldı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki ilk seçimin ardından da Anıtkabir’i ziyaret etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı imzasıyla Anıtkabir defterine yazı yazması nedeniyle defter kaldırılmıştı.
Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı kurulacak
Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin yasa teklifi dün akşam TBMM’de görüşülerek kabul edildi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın amaçları arasında Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatların dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması yer alıyor.
DHA’nın haberine göre ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösterirken, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak. Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşacak ajansın karar organı, Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek.
Ajansın yürütme organı olan İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.
Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, tanıtım faaliyetlerini yürütecek.
Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Hükümetimizin, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır” dedi.
Dün gece bir açıklama yayımlayan Aksoy, son dönemde bazı basın organlarında yer alan “Türkiye’nin 18 Mart 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler’e verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında meşru hak ve çıkarları koruma konusundaki kararlılığını belirten Aksoy, “Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004 yılından bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur” açıklamasında bulundu.
Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat yaşamını yitirdi
AKP ve HDP’nin eski milletvekillerinden Dengir Mir Mehmet Fırat yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Ankara’da altı haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat gece yarısı hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin MKYK toplantısının ardından 76 yaşındaki Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.
Fırat AKP’nin Kurucular Kurulu üyelerindendi ve bir dönem partinin genel başkan yardımcılığını üstlenmişti.