Albayrak: 15 Temmuz'da ölümü öldüren, korkuyu korkutan milletin neferi olmak en büyük gurur nişanımızdır

Quote Message: 15 Temmuz’un hain darbecilerinin devlet içerisinde bir virüs gibi yayılmaları uzun yıllar boyunca bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar yapanların hakarete uğradıklarına, cezalandırıldıklarına ve bu konuda ne yazık ki hayatlarını yitirdiklerine hep birlikte milletçe tanık olduk. Suçluları bir yana bırakıp onları açığa çıkaranlarla uğraşmak bir milletin yaşabileceği en acı akıl tutulmalarından biridir, ancak maalesef bunu yakın geçmişte yaşadık. Ancak bundan yeterince ders aldığımızı söyleyemeyiz. Herkesi kolayca düşman, suçlu ve terörist ilan etmeye dayalı siyaset dilinin gerçek suçlu, düşman ve teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka hiçbir işe yaramadığı herkesçe net olarak anlaşılmalıdır.

15 Temmuz’un hain darbecilerinin devlet içerisinde bir virüs gibi yayılmaları uzun yıllar boyunca bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar yapanların hakarete uğradıklarına, cezalandırıldıklarına ve bu konuda ne yazık ki hayatlarını yitirdiklerine hep birlikte milletçe tanık olduk. Suçluları bir yana bırakıp onları açığa çıkaranlarla uğraşmak bir milletin yaşabileceği en acı akıl tutulmalarından biridir, ancak maalesef bunu yakın geçmişte yaşadık. Ancak bundan yeterince ders aldığımızı söyleyemeyiz. Herkesi kolayca düşman, suçlu ve terörist ilan etmeye dayalı siyaset dilinin gerçek suçlu, düşman ve teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka hiçbir işe yaramadığı herkesçe net olarak anlaşılmalıdır.