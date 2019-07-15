15 Temmuz
Canlı

Albayrak: 15 Temmuz'da ölümü öldüren, korkuyu korkutan milletin neferi olmak en büyük gurur nişanımızdır

Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını unutturacağız" dedi.

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Canlı anlatım

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  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: 15 Temmuz, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeğini, Gazi Meclis’imizin önemini ve değerini hatırlama ve hiç unutmadan hatırlatma günüdür

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bulunduğu Saraçhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi.

    Quote Message: 15 Temmuz, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeğini, Gazi Meclis’imizin önemini ve değerini hatırlama ve hiç unutmadan hatırlatma günüdür. 15 Temmuz’a giden koşulları analiz etmek ve bir daha böyle bir alçaklığın yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak önümüzdeki en önemli görevlerden biridir.
    Quote Message: 15 Temmuz’un hain darbecilerinin devlet içerisinde bir virüs gibi yayılmaları uzun yıllar boyunca bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar yapanların hakarete uğradıklarına, cezalandırıldıklarına ve bu konuda ne yazık ki hayatlarını yitirdiklerine hep birlikte milletçe tanık olduk. Suçluları bir yana bırakıp onları açığa çıkaranlarla uğraşmak bir milletin yaşabileceği en acı akıl tutulmalarından biridir, ancak maalesef bunu yakın geçmişte yaşadık. Ancak bundan yeterince ders aldığımızı söyleyemeyiz. Herkesi kolayca düşman, suçlu ve terörist ilan etmeye dayalı siyaset dilinin gerçek suçlu, düşman ve teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka hiçbir işe yaramadığı herkesçe net olarak anlaşılmalıdır.
    Quote Message: Hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir ve olamaz. Herkes bilsin ki 15 Temmuz’un kahramanlarına, aziz şehitlerimiz ve değerli gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız hiçbir zaman eksilmeyecek. Her zaman onların yüksek karakterlerinden, büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. from İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
    İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu
    İBB
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  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saat 20:00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda halk ile buluşacak

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  7. Ankara'ya S-400 sevkiyatı devam ediyor

    Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar, dördüncü gününde Ankara'daki Mürted Hava Üssüne gelmeye devam ediyor.

    Sekizinci Rus uçağı da bugün savunma sistemine ait parçaları getirmek için hava üssüne iniş yaptı.

    Savunma sisteminin sevkiyatına Cuma günü başlanmıştı.

    S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına dün de devam edilmişti
    Copyright: Getty Images
    Image caption: S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına dün de devam edilmişti
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