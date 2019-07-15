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Albayrak: 15 Temmuz'da ölümü öldüren, korkuyu korkutan milletin neferi olmak en büyük gurur nişanımızdır
Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını unutturacağız" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: 15 Temmuz, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeğini, Gazi Meclis’imizin önemini ve değerini hatırlama ve hiç unutmadan hatırlatma günüdür
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bulunduğu Saraçhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını unutturacağız
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saat 20:00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda halk ile buluşacak
15 Temmuz'da darbeye direnenler anlattı
15 Temmuz gecesi kritik noktalarda neler yaşandı?
Ankara'ya S-400 sevkiyatı devam ediyor
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar, dördüncü gününde Ankara'daki Mürted Hava Üssüne gelmeye devam ediyor.
Sekizinci Rus uçağı da bugün savunma sistemine ait parçaları getirmek için hava üssüne iniş yaptı.
Savunma sisteminin sevkiyatına Cuma günü başlanmıştı.