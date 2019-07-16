S-400'leri taşıyan 10. uçak Mürted'e indi - Türkiye'de bugün

Getty Images Copyright: Getty Images

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Kırklareli, Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.