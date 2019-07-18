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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne, Celal Uzunkaya yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın atandığı duyuruldu. Celal Uzunkaya da Bakanlık Müşavirliği'nde görevlendirildi. Türkiye'de gün boyu gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
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Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Celal Uzunkaya’nın yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
Celal Uzunkara, İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği’nde görevlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Şırnak Valiliği’ne de Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise Hakkâri Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.
İçişleri Bakanlığı da atamalara ilişkin yaptığı açıklamada Mehmet Aktaş için şu ifadeleri kullandı:
Şırnak'ta bir asker hayatını kaybetti
Şırnak’ta 11 Temmuz’da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” dendi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.