Istanbul
Canlı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne, Celal Uzunkaya yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın atandığı duyuruldu. Celal Uzunkaya da Bakanlık Müşavirliği'nde görevlendirildi. Türkiye'de gün boyu gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir?

    EMG
    Copyright: EMG

    Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Celal Uzunkaya’nın yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

    Celal Uzunkara, İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği’nde görevlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Şırnak Valiliği’ne de Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne ise Hakkâri Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

    İçişleri Bakanlığı da atamalara ilişkin yaptığı açıklamada Mehmet Aktaş için şu ifadeleri kullandı:

    Quote Message: Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Aksaray- Gülağaç, Malatya -Kuluncak, Muş- Hasköy, Düzce- Cumayeri ve Rize -Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur."
    Quote Message: 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aktaş, 2016 yılında Karabük Valiliği’nde ardından da 2017 yılında Şırnak Valiliği’nde Valilik görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.”
    Mehmet Aktaş
    Copyright: .

  2. Şırnak'ta bir asker hayatını kaybetti

    Şırnak’ta 11 Temmuz’da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” dendi.

    Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

    asker
    Copyright: AFP
Yukarı dön