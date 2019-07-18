Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu

Quote Message: 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aktaş, 2016 yılında Karabük Valiliği’nde ardından da 2017 yılında Şırnak Valiliği’nde Valilik görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.”

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aktaş, 2016 yılında Karabük Valiliği’nde ardından da 2017 yılında Şırnak Valiliği’nde Valilik görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.”