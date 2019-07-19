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Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi.

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Canlı anlatım

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  1. Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

    Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.

    AA ve DHA'nın haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi.

    Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

    Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat ve 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

    Erbil
    Copyright: DHA
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