MEB, LGS sonuçlarını açıkladı

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ABD’nin Suriye
özel temsilcisi James Jeffrey, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.
Türkiye’nin
davetiyle Ankara’ya giden Jeffrey’nin, Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Sedat
Önal’ın başkanlık edeceği heyetle görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem
maddesinin Suriye’nin kuzeydoğusu olması bekleniyor.
Jeffrey’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile de bir görüşme gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
LGS sonuçları açıklandı
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Milli Eğitim
Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarını
internet sitesinden açıkladı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.
Türkiye’nin davetiyle Ankara’ya giden Jeffrey’nin, Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyetle görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye’nin kuzeydoğusu olması bekleniyor.
Jeffrey’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
LGS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.
Sonuçlar meb.gov.tr sitesinden sorgulanabiliyor.
29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında nakil başvuruları yapılabilecek.