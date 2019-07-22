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MEB, LGS sonuçlarını açıkladı

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Canlı anlatım

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  1. ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

    James Jeffrey
    Copyright: Getty Images

    ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.

    Türkiye’nin davetiyle Ankara’ya giden Jeffrey’nin, Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyetle görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye’nin kuzeydoğusu olması bekleniyor.

    Jeffrey’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

  2. LGS sonuçları açıklandı

    Test
    Copyright: Getty Images

    Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.

    Sonuçlar meb.gov.tr sitesinden sorgulanabiliyor.

    29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında nakil başvuruları yapılabilecek.

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