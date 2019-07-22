MEB, LGS sonuçlarını açıkladı

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ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.

Türkiye’nin davetiyle Ankara’ya giden Jeffrey’nin, Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyetle görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye’nin kuzeydoğusu olması bekleniyor.

Jeffrey’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.