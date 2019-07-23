Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi: Şirketle bir ilgim yok- Türkiye'de Bugün

İzmir'de TSK'da Gülen yapılanması operasyonu: 37 muvazzaf, 45 asker hakkında gözaltı kararı
DHACopyright: DHA
İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Gülen yapılanması örgütlenmesine yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mahkeme "mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen" 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile teğmen bulunuyor.
Çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı, kesilip, etleri alınmış halde bulundu
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.
DHA'nın haberine göre Çerkezköy’ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi. Çağrıbey adlı yarış atı, cuma günü ortadan kayboldu.
Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.
Dün akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak’a bildirdi.
Emekli edilmişti
Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, “Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış. Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum” dedi.
İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey’in dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.
Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi: Şirketle herhangi bir ilgim yok
DHACopyright: DHA
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın Sıla Aydın’ın, mahkemeye verdiği ifade de şirketle herhangi bir ilgisinin olmadığını savunduğu belirtildi.
Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre, Sıla Aydın 48 sanıklı Çiftlik Bank davası kapsamında Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadede şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtti.
Aydın “Bu şirketi, yazılım şirketi olarak biliyordum. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım” dedi. ‘
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sıla Aydın şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkısı olmadığını iddia etti.
İki kez Arjantin ve Uruguay'a gittim
Sadece Mehmet Aydın’ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlendiğini savunan Sıla Aydın şöyle devam etti.
"Ben kesinlikle yurtdışına para çıkarmadım. Veya takı gibi maddi değeri olabilecek herhangi bir şeyi yurtdışına götürmedim. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017’de Arjantin ve Uruguay’da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Mehmet Aydın ise Türkiye’ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim’de eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım.”
Sıla Aydın, beraatını talep etti.
75 bin yıla kadar hapis istemi
Firari Mehmet Aydın, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’, ‘bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’, ‘ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Canlı anlatım
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İzmir'de TSK'da Gülen yapılanması operasyonu: 37 muvazzaf, 45 asker hakkında gözaltı kararı
İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Gülen yapılanması örgütlenmesine yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mahkeme "mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen" 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile teğmen bulunuyor.
Çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı, kesilip, etleri alınmış halde bulundu
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.
DHA'nın haberine göre Çerkezköy’ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi. Çağrıbey adlı yarış atı, cuma günü ortadan kayboldu.
Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.
Dün akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak’a bildirdi.
Emekli edilmişti
Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, “Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış. Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum” dedi.
İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey’in dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.
Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi: Şirketle herhangi bir ilgim yok
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın Sıla Aydın’ın, mahkemeye verdiği ifade de şirketle herhangi bir ilgisinin olmadığını savunduğu belirtildi.
Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre, Sıla Aydın 48 sanıklı Çiftlik Bank davası kapsamında Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadede şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtti.
Aydın “Bu şirketi, yazılım şirketi olarak biliyordum. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım” dedi. ‘
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sıla Aydın şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkısı olmadığını iddia etti.
İki kez Arjantin ve Uruguay'a gittim
Sadece Mehmet Aydın’ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlendiğini savunan Sıla Aydın şöyle devam etti.
"Ben kesinlikle yurtdışına para çıkarmadım. Veya takı gibi maddi değeri olabilecek herhangi bir şeyi yurtdışına götürmedim. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017’de Arjantin ve Uruguay’da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Mehmet Aydın ise Türkiye’ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim’de eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım.”
Sıla Aydın, beraatını talep etti.
75 bin yıla kadar hapis istemi
Firari Mehmet Aydın, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’, ‘bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’, ‘ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.