İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını

İstanbul Beylikdüzü'nde plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.4 katlı fabrikanın bodrum katında bulunan kimyasal maddelerin bulunduğu depo bölümündeki yangının dumanları kısa sürede diğer katlara yayıldı. İşçiler binadan tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dumandan etkilenen çok sayıda işçi tedbir amaçlı ambulanslara alındı.
Canlı anlatım
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Beylikdüzü'nde fabrikada yangın
İstanbul Beylikdüzü'nde plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.4 katlı fabrikanın bodrum katında bulunan kimyasal maddelerin bulunduğu depo bölümündeki yangının dumanları kısa sürede diğer katlara yayıldı. İşçiler binadan tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dumandan etkilenen çok sayıda işçi tedbir amaçlı ambulanslara alındı.