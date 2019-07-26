İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını

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Canlı anlatım

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  1. Beylikdüzü'nde fabrikada yangın

    Beylikdüzü'nde yangın
    Copyright: DHA

    İstanbul Beylikdüzü'nde plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.4 katlı fabrikanın bodrum katında bulunan kimyasal maddelerin bulunduğu depo bölümündeki yangının dumanları kısa sürede diğer katlara yayıldı. İşçiler binadan tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Dumandan etkilenen çok sayıda işçi tedbir amaçlı ambulanslara alındı.

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