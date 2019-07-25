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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK)Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak. Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması ve yerine Murat Uysal'ın atanması sonrasındaki PPK ilk toplantısını bugün yapıyor.
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Faiz kararı öncesi Dolar/TL kuru güne 5.70'in üzerinde başladı
Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını beklerken Dolar, karar öncesi 5.70 TL seviyesinin üzerine çıktı. Hafta başında da 5.70’in üzerine çıkan dolar kuru, dün 5.73 seviyesine yükselmişti.
Perşembe sabahı da Dolar/TL kuru güne 5.71’den başladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı neden önemli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır faizlerin düşürülmesine yönelik söylemleri ve Uysal'ın da verdiği bir röportajda bu yönde sinyal vermesi dolayısıyla bugün yapılacak PPK toplantısında alınacak faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor.
Piyasalar da faizin düşürülmesi beklentisine sahip; ancak faizin ne kadar düşürüleceğine dair farklı görüşler mevcut.
Merkez Bankası'nın faiz kararı TSİ 14.00'da
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması ve yerine Murat Uysal’ın atanmasından sonra düzenleyeceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını verecek.
Piyasalar faizin düşürüleceği beklentisinde. Ekonomistler ve analistler arasında tahminler 50 baz puandan 800 baz puana kadar değişiyor.
Karar, TSİ 14.00’da açıklanacak.