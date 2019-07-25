Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır faizlerin düşürülmesine yönelik söylemleri ve Uysal'ın da verdiği bir röportajda bu yönde sinyal vermesi dolayısıyla bugün yapılacak PPK toplantısında alınacak faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Piyasalar da faizin düşürülmesi beklentisine sahip; ancak faizin ne kadar düşürüleceğine dair farklı görüşler mevcut.