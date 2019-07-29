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İçişleri Bakanı Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Fethullah Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı
Anadolu Ajansı (AA), Fethullah Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltıkararı verildiğini bildirdi.
AA'nın haberine göre 16 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pazar günü, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, haklarında işlem yapılan kişilerin yüzde 90'ının Suriyeli olmadığını kaydetti.