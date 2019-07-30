Akar: ABD'yle uzlaşamazsak, Suriye'de güvenli bölgeyi tek başımıza kurarız

Getty Images Copyright: Getty Images

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda 'güvenli bölge'yi Türkiye'nin tek başına oluşturacağını ifade etti.

Akar ayrıca görüşmede, "Türkiye'nin ABD'den beklentisinin YPG/PKK’ya desteğini tamamen sonlandırması olduğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceğini" vurgulayan Akar, "Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini" vurguladı.

Akar, "F-35 programı ile ilgili olarak da Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğuna dikkati çekerek, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini" hatırlattı. Ayrıca "Suriye'nin kuzeyinde kurulması öngörülen güvenli bölgenin ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye'nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu" vurguladı. 'Tek başımıza oluştururuz'

Bakan Akar, "güvenli bölgede yer alan YPG/PKK'nın tüm silahlarının toplanması, terör örgütünün güvenli bölgeden tamamen çıkarılması, güvenli bölgenin, daha önce birçok kez açıklanan sebepler nedeniyle 30-40 kilometre derinliğinde olması, YPG/PKK'nın bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi, güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiğini" bildirdi.Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz'da ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir" dedi.