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Doğal gaz fiyatlarına zam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgelerinde kullanilan doğalgaza ise yüzde 13,73 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Doğal gaz fiyatlarına zam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz fiyatlarına 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yaptı.
EPDK'dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi.
Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldığı aktarıldı.