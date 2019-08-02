İSKİ üst yönetimi topluca istifa etti

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden istifa etti.

İSKİ’nin internet sitesinden duyurulan açıklamada “İSKİ Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; İstanbul’a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ’deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

İstifa edenler arasında İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş bulunuyor.

İstifa eden yönetim, yaptığı ortak açıklamada, 23 Haziran’ın ardından geçen altı haftalık süreçte “hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikim ve tecrübeleri” yeni yönetime aktardığını belirtti.

Eski yönetim, “Siz değerli İstanbullulara sevgi ve saygılarımızı sunuyor, su gibi aziz olmanızı diliyoruz” sözleriyle İstanbullulara veda etti.