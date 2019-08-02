Canlı
İSKİ üst yönetimi topluca istifa etti
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi üst yönetimi toplu olarak istifa etti. İstifa eden yönetimden yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran'da tekrarlanan seçimin ardından geçen 6 haftalık süreçte "hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi, birikim ve tecrübelerin" yeni yönetime aktarıldığı belirtildi. İstifa eden 9 kişi, yeni yönetime başarılar diledi. Türkiye'deki gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
time_stated_uk
İstanbul ve çevresi için sağanak uyarısı
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde gün içinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlık, operasyonun Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlendiğini söyledi ve “5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerini paylaştı.
İSKİ üst yönetimi topluca istifa etti
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden istifa etti.
İSKİ’nin internet sitesinden duyurulan açıklamada “İSKİ Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; İstanbul’a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ’deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
İstifa edenler arasında İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş bulunuyor.
İstifa eden yönetim, yaptığı ortak açıklamada, 23 Haziran’ın ardından geçen altı haftalık süreçte “hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikim ve tecrübeleri” yeni yönetime aktardığını belirtti.
Eski yönetim, “Siz değerli İstanbullulara sevgi ve saygılarımızı sunuyor, su gibi aziz olmanızı diliyoruz” sözleriyle İstanbullulara veda etti.