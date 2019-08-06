MSB'den açıklama: Kuzey Irak’a hava operasyonu düzenlendi, 7 PKK'lı öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı ile koordineli olarak hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen operasyonda yedi PKK’lının öldürüldüğü belirtildi.