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MSB'den açıklama: Kuzey Irak’a hava operasyonu düzenlendi, 7 PKK'lı öldürüldü
Türkiye'de 6 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Türkiye'de 6 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kuzey Irak’a hava operasyonu düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı ile koordineli olarak hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen operasyonda yedi PKK’lının öldürüldüğü belirtildi.