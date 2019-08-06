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MSB'den açıklama: Kuzey Irak’a hava operasyonu düzenlendi, 7 PKK'lı öldürüldü

Türkiye'de 6 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kuzey Irak’a hava operasyonu düzenlendi

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    Copyright: DHA

    Milli Savunma Bakanlığı, bir süredir Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı ile koordineli olarak hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

    Açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen operasyonda yedi PKK’lının öldürüldüğü belirtildi.

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