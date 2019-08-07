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Hazine yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlerin sermayelerinde ortaklığı olabilecek. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Hizmet ve hususi pasaport sahipleri için Rusya'ya vizesiz seyahat bugün başlıyor
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlanmıştır. Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır.” denildi.
Rusya ile Türkiye arasında uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlanacağı açıklandı.
Açıklamada, 2010 tarihinde anlaşılan ve tüm Rusya ve Türkiye vatandaşlarını kapsayan vize muafiyeti anlaşmasının bugün itibariyle kısmen yürürlüğe girmiş olduğu belirtildi:
“Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin Anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır.”
Hazine yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlerin sermayelerinde ortaklığı olabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 217. maddesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerini düzenliyor. 217. maddeye eklenen yeni bölüme göre Hazine, artık yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerle ortaklık kurabilecek.
Yine bugün Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir karar da, yatırımlardaki devlet yardımlarında faiz desteğine "kâr payı desteği" de eklendi.
Cumhurbaşkanı kararıyla, 2012'de yürürlüğe giren 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan tüm "faiz desteği" ibareleri, "faiz ve kâr payı desteği" olarak değiştirildi.Aynı kararda yer alan "büyük ölçekli yatırımlar" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.