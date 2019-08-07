Hazine yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlanmıştır. Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır.” denildi.

Rusya ile Türkiye arasında uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlanacağı açıklandı.

Açıklamada, 2010 tarihinde anlaşılan ve tüm Rusya ve Türkiye vatandaşlarını kapsayan vize muafiyeti anlaşmasının bugün itibariyle kısmen yürürlüğe girmiş olduğu belirtildi:

“Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin Anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır.”