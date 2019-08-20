İzmir’de Gülen yapılanması operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de Gülen yapılanmasına yönelik operasyonda, şifreli yazışma programı Bylock kullandığı öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

Yazan Onur Erem

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  1. İzmir’de Gülen yapılanması operasyonu: 18 gözaltı

    Gözaltı
    Copyright: Getty Images

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

    Çeşitli soruşturmalarda adları geçen zanlıların, şifreli yazışma programı Bylock kullandığı öne sürülüyor.

    Anadolu Ajansı’na göre 18 kişinin arasında halen görevde bulunan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurları bulunuyor.

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