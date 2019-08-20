İzmir’de Gülen yapılanması operasyonu: 18 gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Çeşitli soruşturmalarda adları geçen zanlıların, şifreli yazışma programı Bylock kullandığı öne sürülüyor.

Anadolu Ajansı’na göre 18 kişinin arasında halen görevde bulunan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurları bulunuyor.