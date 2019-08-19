Adnan Selçuk Mızraklı: Türkiye başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in belediye başkan vekili olarak görevlendirildiklerini açıkladı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı

Sosyal medyada görevden alındığına ilişkin haberlerin yayılması sonrası BBC Türkçe'ye konuşan Adnan Selçuk Mızraklı, seçmen iradesinin bütün değerlerin üzerinde olduğunu söyledi.

"Burada çok farklı bir niyet var. Bu, Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye'deki demokrasi değerlerine kadar, temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur" diyen Mızraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna sadece görevden alma olarak bakmamak gerek. Orada üç büyük il tarif ediyor. Ama ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak.

"Türkiye bundan sonra başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder. Artık demokrasi çıtası itibariyle bir kat daha aşağıya düşmüş bir yerden devam eder."