Şırnak Valiliği: Operasyonlarda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Türkiye'de bugün

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın üç saatte kontrol altına alındı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki fabrikada 22.45 sıralarında penüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, alevle kısa sürede tüm tesisleri sardı.
Metrelerce yükselen alevler, kilometrelerce uzaktan da görüldü.
Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerininin yetersiz kalması üzerine Tekirdağ merkez ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ekipleri, sık sık patlama seslerinin geldiği fabrikadaki alevleri üç saatte kontrol altına aldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonda "2 PKK militanının daha etkisiz hale getirildiği" açıklandı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü Şelal deresi mevkisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmesi amacıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonunun düzenlendiği anımsatıldı.
"Üç askerin çıkan çatışma sonucu şehit olduğu" belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekatıyla etkisiz hale getirilen 2 terörist, gün içinde toplamda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
'Mardin'de 5 PKK'lı öldürüldü'
Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Savur kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 2️ terörist daha, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5️'e yükseldi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Canlı anlatım
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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın üç saatte kontrol altına alındı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki fabrikada 22.45 sıralarında penüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, alevle kısa sürede tüm tesisleri sardı.
Metrelerce yükselen alevler, kilometrelerce uzaktan da görüldü.
Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerininin yetersiz kalması üzerine Tekirdağ merkez ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ekipleri, sık sık patlama seslerinin geldiği fabrikadaki alevleri üç saatte kontrol altına aldı.
Şırnak Valiliği: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonda "2 PKK militanının daha etkisiz hale getirildiği" açıklandı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü Şelal deresi mevkisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmesi amacıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonunun düzenlendiği anımsatıldı.
"Üç askerin çıkan çatışma sonucu şehit olduğu" belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekatıyla etkisiz hale getirilen 2 terörist, gün içinde toplamda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
'Mardin'de 5 PKK'lı öldürüldü'
Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Savur kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 2️ terörist daha, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5️'e yükseldi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.