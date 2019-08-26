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Ekonomistler, Dolar/TL'de sabaha karşı yaşanan ani yükselişi nasıl yorumladı?
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının tekrar alevlenmesiyle Asya piyasalarında sabah açılışında satışlar yaşandı, Dolar/TL kuru da bu durumdan etkilenerek saniyeler içinde hızlı bir şekilde 6,38'e kadar çıktıktan sonra geriledi. Peki ekonomistler bu durumu nasıl yorumladı? Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Dolar/TL'de son durum: Sabaha karşı 6,39 seviyesine kadar çıkan kur şu an 5,80 seviyesinden işlem görüyor
ABD-Çin arasındaki 'ticaret savaşının' tırmanmasıyla Asya piyasaları Pazartesi gününe düşüşle başladı.
Asya borsasındaki hareketlilik Türk Lirası'nın da ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmesine neden oldu ve Dolar/TL kuru bir süreliğine 6,39 seviyesini aşıp daha sonra 5,80 seviyelerinde dengelendi.
Dolar/TL Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası 5,75 civarında işlem görürken bugünün ilk saatlerinde, 30 dakikadan kısa 6,39'a kadar yükseldi.
Hacimin yüksek olmadığı piyasada 6 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayan dolar/TL güne 5,80'li seviyelerde başladı.
Dolar/TL, TSİ 10:00'da gün içi yüzde 0,71'lik bir yükselişle 5,80 seviyesinden işlem görüyor.
Ekonomistler, dolar/TL'de sabaha karşı yaşanan ani yükselişi nasıl yorumladı?
Reuters: Toprak Mahsulleri Ofisi toplam 250 bin ton buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı
Reuters'ın haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 250 bin ton buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.
Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre ihalelere 3 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.
Pazartesi günü Reuters'a açıklama yapan kaynaklar, 100 bin tonluk 25 ihalenin açıldığını aktardı.
TMO'nun ihalenin yüzde 20 fazla ya da azından satın alma hakkını kendinde saklı tuttuğunu söyleyen kaynaklar, nakliyenin 10-27 Eylül tarihleri arasında yapılacağunu belirtti.
Teklifler Amerikan Doları, Rus Rublesi ve Türk Lirası cinsinden verilebilecek.