Canlı Canlı Ekonomistler, Dolar/TL'de sabaha karşı yaşanan ani yükselişi nasıl yorumladı?

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının tekrar alevlenmesiyle Asya piyasalarında sabah açılışında satışlar yaşandı, Dolar/TL kuru da bu durumdan etkilenerek saniyeler içinde hızlı bir şekilde 6,38'e kadar çıktıktan sonra geriledi. Peki ekonomistler bu durumu nasıl yorumladı? Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.