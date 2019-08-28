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Türk ve Rus yetkililer, Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının 'teslimatına ilişkin görüşüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyaretinden bir gün sonra, üst düzey bir Rus yetkili, Rusya ile Türkiye arasında Sukhoi Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Türk ve Rus yetkililer, Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının 'teslimatına ilişkin görüşüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyaretinden bir gün sonra, üst düzey bir Rus yetkili, Rusya ile Türkiye arasında Sukhoi Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.
RIA haber ajansına konuşan Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitri Şugayev, Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, Türk yetkililerle bir görüşme yapılacağını söyledi.
Şugayev, "Çok ilgi gösterildi. Sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir şey söylemek için çok erken, henüz bir başvuru olmadı, karşılıklı istişare yapılmalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Moskova'da havacılık fuarı MAKS 2019'da Rusya hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı Su-57'yi incelemişti.
ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla birlikte Ankara'nın savaş uçağı filosunu yenilemek için farklı seçenekleri gündeme alabileceği, Rusya'nın ihraç etmeye hazırlandığı Su-57'lerin de olası seçenekler arasında olduğu ifade ediliyordu.
Ekonomik güven endeksi yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi.
Endeks, Temmuz ayında 80.6 düzeyinde gerçekleşmişti.
Tüketici güven endeksinde 100 seviyesinin altındaki değerler, ekonomide olumsuz tablo beklentisine işaret ediyor.
100'ün üzeri ise pozitif beklentileri yansıtıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.