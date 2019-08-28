Türk ve Rus yetkililer, Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının 'teslimatına ilişkin görüşüyor'

Reuters Copyright: Reuters Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sukhoi Su-57 modelini inceliyor Image caption: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sukhoi Su-57 modelini inceliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyaretinden bir gün sonra, üst düzey bir Rus yetkili, Rusya ile Türkiye arasında Sukhoi Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

RIA haber ajansına konuşan Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitri Şugayev, Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, Türk yetkililerle bir görüşme yapılacağını söyledi.

Şugayev, "Çok ilgi gösterildi. Sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir şey söylemek için çok erken, henüz bir başvuru olmadı, karşılıklı istişare yapılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Moskova'da havacılık fuarı MAKS 2019'da Rusya hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı Su-57'yi incelemişti.

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla birlikte Ankara'nın savaş uçağı filosunu yenilemek için farklı seçenekleri gündeme alabileceği, Rusya'nın ihraç etmeye hazırlandığı Su-57'lerin de olası seçenekler arasında olduğu ifade ediliyordu.