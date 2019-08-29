Sivas’ta HES kanalı patladı: Altı yaralı

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir hidroelektrik santralinin (HES) su kanalının patlaması sonucu yakınındaki D-100 karayolundan geçen araçlar suya kapıldı.

Günün ilk saatlerinde meydana gelen olayda ağır hasar gören araçlardaki altı kişi yaralandı.

Yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

dha Copyright: dha Fotoğrafın sol tarafında görülen HES kanalının patlamasıyla büyük miktarda su ve önüne kattığı kaya, ağaç gibi maddeler araçları otoyoldan dışarı savurdu Image caption: Fotoğrafın sol tarafında görülen HES kanalının patlamasıyla büyük miktarda su ve önüne kattığı kaya, ağaç gibi maddeler araçları otoyoldan dışarı savurdu

Anadolu Ajansı’na konuşan Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma Derneği Ekip Amiri Yalçın Kırılmaz, gece yaşananları şöyle anlattı:

"Olay yerine geldiğimizde aşırı su vardı. Sesler, bağırtılar geliyordu. Sudan geçmek mümkün değildi, çok şiddetliydi. Aracın üzerinde 2 kişi yardım istiyordu. İp yardımıyla karşıya geçerek o kişiyi aldık. Akabinde araç sahibi 2 kişiyi daha suyun götürdüğünü bize bildirdi. Sesli arama yaparak yaklaşık 200 metre sonra yaşlı bir kadının sesini duyduk. Su boğazına kadar gelmişti, üşümüştü. Kadının yaklaşık 15 metre yukarısında 9-10 yaşında bir kız çocuğunu da alarak ambulansa sevkini yaptık."

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Ajansa konuşan araç şoförleri yolda giderken bir anda araçlarının su içinde kaldığını gördüklerini, ne olduğunu anlamadıklarını anlattı.

Yolun çamurla kaplanan 400 metrelik kısmını temizleme çalışmalarında ise bu sabah sona gelindi.

Çift taraflı olarak trafiğe kapatılan otoyolun bugün trafiğe açılması bekleniyor.