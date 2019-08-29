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Sivas’ta HES kanalı patladı: Altı yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir hidroelektrik santralinin su kanalının patlaması sonucu yakınındaki D-100 karayolundan geçen araçlar suya kapıldı, altı kişi yaralandı. Türkiye'de günün gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Çeşme açıklarında 38 göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 38 göçmenin yakalandığı açıklandı.
Salı sabah 05.00 civarında Karaada’nın kuzeyinde fark edilen bir botta yakalanan göçmenlerden 37’sinin Suriyeli, birinin de Filistinli olduğu açıklandı.
Göçmenler sahile götürüldükten sonra İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
İstanbul Boğazı dev petrol platformunun geçişi için transit gemi trafiğine kapatıldı
Scarabeo 9 adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat TSİ 08.30 sıralarında başladı.
Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Van’da 71 kilo eroin yakalandı
Van’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk döşemeleri arasına gizlenmiş 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale-Gürpınar Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.
Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Bursa’da çekirdek üreticileri ürünlerini kurutmak için çevreyolunu kapattı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Türkiye’nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çevreyolunun bir şeridini kapatarak çekirdeklerini kurutmaya başladı.
DHA’ya konuşan ve yıllardır çekirdeklerini kurutma konusunda alan sıkıntısı yaşadıklarını aktaran üreticiler, belediyenin izin vermesi ile birlikte kurutma işlemini yolda yaptıklarını ve asfaltta kurutma işleminin daha iyi olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç’e gidiyor
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide’nin davetiyle, 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi.
Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.
Sivas’ta HES kanalı patladı: Altı yaralı
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir hidroelektrik santralinin (HES) su kanalının patlaması sonucu yakınındaki D-100 karayolundan geçen araçlar suya kapıldı.
Günün ilk saatlerinde meydana gelen olayda ağır hasar gören araçlardaki altı kişi yaralandı.
Yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı’na konuşan Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma Derneği Ekip Amiri Yalçın Kırılmaz, gece yaşananları şöyle anlattı:
"Olay yerine geldiğimizde aşırı su vardı. Sesler, bağırtılar geliyordu. Sudan geçmek mümkün değildi, çok şiddetliydi. Aracın üzerinde 2 kişi yardım istiyordu. İp yardımıyla karşıya geçerek o kişiyi aldık. Akabinde araç sahibi 2 kişiyi daha suyun götürdüğünü bize bildirdi. Sesli arama yaparak yaklaşık 200 metre sonra yaşlı bir kadının sesini duyduk. Su boğazına kadar gelmişti, üşümüştü. Kadının yaklaşık 15 metre yukarısında 9-10 yaşında bir kız çocuğunu da alarak ambulansa sevkini yaptık."
Ajansa konuşan araç şoförleri yolda giderken bir anda araçlarının su içinde kaldığını gördüklerini, ne olduğunu anlamadıklarını anlattı.
Yolun çamurla kaplanan 400 metrelik kısmını temizleme çalışmalarında ise bu sabah sona gelindi.
Çift taraflı olarak trafiğe kapatılan otoyolun bugün trafiğe açılması bekleniyor.