anıtkabir, 20 ağustos 2018
Canlı

30 Ağustos Zafer Bayramı: Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlanıyor

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü resmi törenlerle ve belediyelerin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Zonguldak ve Soma'da iki madenci hayatını kaybetti

    maden girişi
    Copyright: DHA

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir firmaya ait ömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Katırcı (41) yaşamını yitirdi.Katırcı, dün akşam saat 20.30 sıralarında kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

    Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa'nın Soma ilçesinde de yine özel sektöre ait maden ocağında bant temizliği sırasında tambura sıkışan Selehattin Göktepe (47), kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    İzmir'de metro inşaatında 1 işçi öldü

    İzmir'in Narlıdere ilçesinde süren metro inşaatında da ağır yaralanan işçi Şaban Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Yardımcı eleman olduğu öğrenilen Şaban Ölmez'in kolu, inşaatta çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle raylara sıkıştı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin operatörü, Ölmez'i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçti. Ölmez, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  2. Milli Savunma Bakanı Akar: FETÖ ile mücadelede 17 bin 498 kişi ihraç edildi

    hulusi akar
    Copyright: Getty Images

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında" 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

    "Amacımız bu şanlı üniformayı tek hainin bile taşımasına engel olmaktır" ifadelerini kullanan Akar, Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana yapılan Pençe operasyonlarında da "676 teröristin öldürüldüğünü" belirtti.

    Suriye'nin İdlib bölgesi hakkında da konuşan Akar, "İdlib'de personelimize, gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı söyledik, söylemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı: Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlanıyor

    30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü resmi törenlerle ve belediyelerin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor.

    Ankara'da resmi kutlamalar Anıtkabir'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir'deki törene bakanlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

    İlerleyen saatlerde Ankara'da TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası’na "30 Ağustos Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.

    İstanbul'da öncelikle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören düzenlenecek. Ardından resmi kutlamalar Vatan Caddesi'nde yapılacak. 11'de başlayacak kutlamalar nedeniyle Vatan Caddesi sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı ve saat 14'e kadar trafiğe kapalı kalacak.

    Resmi törenler yanında birçok belediye de konser ve yürüyüşlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacak.

    Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı 30 Ağustos mesajı şöyle:

    Quote Message: 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının adıdır."
    Quote Message: Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesaplarından paylaştığı 30 Ağustos videosunda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan bir bölümü seslendirdi.

    View more on twitter

    Ankara Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı kısa videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    View more on twitter
Yukarı dön