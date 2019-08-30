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30 Ağustos Zafer Bayramı: Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlanıyor
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü resmi törenlerle ve belediyelerin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Zonguldak ve Soma'da iki madenci hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir firmaya ait ömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Katırcı (41) yaşamını yitirdi.Katırcı, dün akşam saat 20.30 sıralarında kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde de yine özel sektöre ait maden ocağında bant temizliği sırasında tambura sıkışan Selehattin Göktepe (47), kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İzmir'de metro inşaatında 1 işçi öldü
İzmir'in Narlıdere ilçesinde süren metro inşaatında da ağır yaralanan işçi Şaban Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yardımcı eleman olduğu öğrenilen Şaban Ölmez'in kolu, inşaatta çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle raylara sıkıştı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin operatörü, Ölmez'i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçti. Ölmez, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar: FETÖ ile mücadelede 17 bin 498 kişi ihraç edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında" 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.
"Amacımız bu şanlı üniformayı tek hainin bile taşımasına engel olmaktır" ifadelerini kullanan Akar, Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana yapılan Pençe operasyonlarında da "676 teröristin öldürüldüğünü" belirtti.
Suriye'nin İdlib bölgesi hakkında da konuşan Akar, "İdlib'de personelimize, gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı söyledik, söylemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
30 Ağustos Zafer Bayramı: Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlanıyor
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü resmi törenlerle ve belediyelerin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara'da resmi kutlamalar Anıtkabir'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir'deki törene bakanlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
İlerleyen saatlerde Ankara'da TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası’na "30 Ağustos Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.
İstanbul'da öncelikle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören düzenlenecek. Ardından resmi kutlamalar Vatan Caddesi'nde yapılacak. 11'de başlayacak kutlamalar nedeniyle Vatan Caddesi sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı ve saat 14'e kadar trafiğe kapalı kalacak.
Resmi törenler yanında birçok belediye de konser ve yürüyüşlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacak.
Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı 30 Ağustos mesajı şöyle:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesaplarından paylaştığı 30 Ağustos videosunda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan bir bölümü seslendirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı kısa videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.