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Yeni adli yıl açılış töreni tartışmalar altında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törende Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bir konuşma yapacak. Alternatif adli yıl açılış töreni düzenleyen Ankara Barosu ise, bu kapsamda önce Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem saat 09.13'te Dalaman ilçesinin 17,36 kilometre açığında, 7,17 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yeni adli yıl başlıyor
2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni tartışmalar altında bugün Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak. Törende Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bir konuşma yapacak.
Töreni onlarca baro başkanlığı boykot ederken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun bir konuşma yapması bekleniyor.
Alternatif adli yıl açılış töreni düzenleyen Ankara Barosu, bu kapsamda önce Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yılın başlaması kapsamında sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.