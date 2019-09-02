Canlı Canlı Yeni adli yıl açılış töreni tartışmalar altında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törende Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bir konuşma yapacak. Alternatif adli yıl açılış töreni düzenleyen Ankara Barosu ise, bu kapsamda önce Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.