Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bursa ve İstanbul'da toplam 500 polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.DHA’da yer alan bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Havadan helikopter ve drone ile takip edilen operasyonda yakalananlar sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.