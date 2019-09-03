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Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Bursa ve İstanbul'da 500 polisin katılımıyla başlatılan uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Bursa ve İstanbul'da 500 polisin katılımıyla başlatılan uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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AKP'de Davutoğlu ve ekibi 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi
AKP yönetimi, parti içi muhalefet için "ihraç" sürecini başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilini "kesin ihraç" istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etti.
MYK toplantısında Davutoğlu'nun yanı sıra, kendisi ile birlikte hareket eden eski AKP Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın, "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak MDK'ye sevkine karar verildi. Söz konusu isimler "tedbirli" olarak disipline sevk edildikleri için hiçbir parti faaliyetine katılamayacaklar.
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Bursa ve İstanbul'da toplam 500 polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.DHA’da yer alan bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Havadan helikopter ve drone ile takip edilen operasyonda yakalananlar sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.