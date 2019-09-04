Devlet Bahçeli: (İmamoğlu'nun) PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.

Bahçeli: (İmamoğlu'nun) Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımlarda, Sivas Kongresi için “CHP’nin ilk kongresi”
diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. “PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı
tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur” ifadelerini
kullandı:
Quote Message: O günkü CHP’yle bugünkü kaçak ve korsan CHP geceyle gündüz kadar birbirinden uzaktır, birbirine yabancıdır. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır."
O günkü CHP’yle bugünkü kaçak ve korsan CHP geceyle gündüz kadar birbirinden uzaktır, birbirine yabancıdır. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır."
Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştirdi. 31 Mart’ta seçilerek göreve gelen Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını eleştiren İmamoğlu için “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir” ifadelerini kullandı:
Quote Message: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir. Madem Diyarbakır’a gitti gitmesine, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi! Terörü lanetleseydi. Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor?"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir. Madem Diyarbakır’a gitti gitmesine, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi! Terörü lanetleseydi. Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor?"
Erdoğan: AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok hareket oldu. Hepsi kısa sürede unutulup gitti
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü nedeniyle Sivas’a giden
cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas İl
Teşkilat yemeğinde konuştu.
İsim vermeden yeni parti kurma çalışmaları yapan eski AKP’lilerle
ilgili de konuşan Erdoğan, “Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern
müstemlekecilere ragmen duruşumuzu asla bozmayacağız” dedi:
Quote Message: AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok hareket oldu. Milletvekillerimiz hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı, nerede şimdi? Sorsam kimse hatırlamaz, hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi hırslarla AK Parti’yi tökezletmek isteyenler hüsranla karşılaştı, çabaları hezimetle sonuçlandı. Bunların hepsi projedir. Kibir, haset, dedikodu ve iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur.”
AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok hareket oldu. Milletvekillerimiz hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı, nerede şimdi? Sorsam kimse hatırlamaz, hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi hırslarla AK Parti’yi tökezletmek isteyenler hüsranla karşılaştı, çabaları hezimetle sonuçlandı. Bunların hepsi projedir. Kibir, haset, dedikodu ve iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur.”
AKP hükümetlerinde görev alan ve yeni parti kurma çalışmaları yürüten eski AKP'li bakan Ali Babacan ile aralarında eski bakanlardan Sadullah Ergin'in de bulunduğu bazı isimler, Temmuz ayından itibaren AKP'den istifa etmeye başladı.
2 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan ancak henüz partiden istifa etmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilini de "kesin ihraç" istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız
DHACopyright: DHA
Bakanlık faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakan
Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında 8
bin 430'u denizlerde olmak üzere 47 bin 316 düzensiz göçmenin yakalandığını,
761 organizatörün de gözaltına alındığını söyledi:
Quote Message: Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Bu konudaki güncel rakam, 352 bin 52. Yine geçici koruma kapsamında kayıt altında bulunan Suriyelilerin son rakamı da 3 milyon 657 bin 694."
Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Bu konudaki güncel rakam, 352 bin 52. Yine geçici koruma kapsamında kayıt altında bulunan Suriyelilerin son rakamı da 3 milyon 657 bin 694."
İdlib’de Rusya destekli Suriye ordusunun bombardımanı sebebiyle kuzeye, Türkiye sınırına doğru bir göç hareketi olduğunu belirten Çataklı, “Temel stratejimiz, her koşul altında yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız. İlgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.” dedi.
4 bin 606 Suriyeli kamplara sevk edildi, 9 bin aile İstanbul dışında kayıtlı olduğu illere gitti
Çataklı, başka illerde kaydı olup İstanbul'da yaşayan veya hiç kaydı olmayan Suriyelilerle ilgili olarak da 12 Temmuz'dan itibaren bakanlığın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği’nin bir çalışma başlattığını, bu kapsamda hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli’nin İstanbul’dan kamplara sevk edildiğini söyledi.
İstanbul'da bulunup başka illere kayıtlı olan yaklaşık 35 bin kişiye karşılık gelen 9 bin ailenin de İstanbul dışından kayıtlı oldukları illere gittiği bilgisini verdi:
Quote Message: Yaklaşık 65 bin kişiye karşılık gelen 16 bin aile de kayıtlı oldukları illere gitmek için İstanbul Valiliği’ne müracaat etti. Buna ilave, bin 335 Suriyeli de İstanbul'dan Suriye'ye gönüllü dönüş yaptı. Bunları topladığımızda yaklaşık 100 bin rakamına ulaşıyoruz. Buna bir şey daha ilave etmek lazım, yılbaşından bu tarafa İstanbul'da değişik uyruklardan yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 53 bine ulaştı.”
Yaklaşık 65 bin kişiye karşılık gelen 16 bin aile de kayıtlı oldukları illere gitmek için İstanbul Valiliği’ne müracaat etti. Buna ilave, bin 335 Suriyeli de İstanbul'dan Suriye'ye gönüllü dönüş yaptı. Bunları topladığımızda yaklaşık 100 bin rakamına ulaşıyoruz. Buna bir şey daha ilave etmek lazım, yılbaşından bu tarafa İstanbul'da değişik uyruklardan yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 53 bine ulaştı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manda ve himaye asla kabul edilemez
TCCBCopyright: TCCB
Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi (kurucusu) Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yâd ediyorum” dedi.
"Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." diyen Erdoğan'ın konuşmasında şu sözler öne çıktı:
Quote Message: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."
"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefemizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."
Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 56
kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"
için 5 üniversite ile iş birliği protokolü imzalandı.
Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile imzaladığı protokole göre, bisiklet yolu
projesi Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara
Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesi'nde son bulacak.
Metro istasyonları ile belediyenin bin 600 otobüsünün bisiklet
taşımaya uygun hale getirilmesiyle, proje çalışmalarının 2020
yılında tamamlanması planlanıyor.
Projede, Hollanda bisiklet yolu modeli izlenecek. ABD'nin
Washington eyaletinin ulaşım departmanından üst düzey yetkililer de 14 Ekim'de
Ankara'ya giderek projeye katkıda bulunacak.
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı temmuz ayında yüzde 30 azaldı
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Türkiye’de
trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 30 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, trafiğe
kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30
azaldı. Temmuzda trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde
54.1’ini otomobiller oluşturuyor.
Geçen
yılın temmuz ayına göre düşüş otomobilde yüzde 31.5 iken, minibus, kamyonet ve
otobüste yüzde 50’nin üzerinde.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde
61.3 arttı. Haziran ayına göre artış
otomobilde yüzde 110.9 oldu.
Ocak-Temmuz döneminde 380 bin 834 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin
855 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt
sayısı 220 bin 979 adet arttı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Şam yönetimiyle dolaylı da olsa irtibata geçilmesi gerektiğini savunuyoruz
DHACopyright: DHA
CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye sorununun taraflarından biri olan
Şam yönetimiyle dolaylı da olsa bir şekilde irtibata geçilmesi ve bir diyalog
içinde olunması gerektiğini savunuyoruz. Bunlar yapılmadığı, Rusya ve Amerika'nın
çizmiş olduğu senaryolar geliştirilmeye devam ettiği müddetçe, Türkiye çok
önemli bir güney komşusu olan Suriye'de çözüme yapıcı bir katkıda
bulunamayacaktır" dedi.
Demirören Haber Ajansı’na açıklama yapan
emekli büyükelçi Çeviköz, 28 Eylül’de Suriye
sorununun masaya yatırılacağı uluslararası bir konferans
düzenleyeceklerini söyledi:
Quote Message: Taraflara davetiyeler iletilmeye başlandı, yavaş yavaş katılımcılar belirleniyor. Program netleştiği zaman ve programda hangi konu başlıklarının ele alınacağı net bir şekilde ortaya çıktığı zaman daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Konferansa katılımcılar komşu ülkelerden ve Suriye sorunuyla bizzat ilgilenmekte olan ülkelerden gelecek. Suriye sorununun çözümüne olumlu ve aktif olarak katkıda bulunan tüm paydaşlar temsil edilecek."
Taraflara davetiyeler iletilmeye başlandı, yavaş yavaş katılımcılar belirleniyor. Program netleştiği zaman ve programda hangi konu başlıklarının ele alınacağı net bir şekilde ortaya çıktığı zaman daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Konferansa katılımcılar komşu ülkelerden ve Suriye sorunuyla bizzat ilgilenmekte olan ülkelerden gelecek. Suriye sorununun çözümüne olumlu ve aktif olarak katkıda bulunan tüm paydaşlar temsil edilecek."
“ABD’nin patriotları vermediği doğru değil”
CHP'nin Türkiye'nin güvenliği ile ilgili olarak görüşlerini ise Çeviköz, şu sözlerle açıkladı:
Quote Message: Türkiye'nin patriotları almadığı ya da Türkiye'nin patriotları almak isteyip de ABD'nin patriotları Türkiye'ye vermediği doğru değil. Türkiye'nin patriotları alımla ilgili öne sürdüğü şartlar ABD tarafından kabul edilmemiştir. Bu şartlar kabul edilmedi diye patriotları almaktan vazgeçmek yerine bu şartları tekrardan gözden geçirmek ve ABD ile çok ciddi ve sıkı bir pazarlık yaparak patriotlar ile ilgili gerçek talep ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bir anlayışa varmak gerekirdi. Ama Türkiye bunu başaramadıysa bunun karşılığı karşı kamptan olan bir ülkenin üretmiş olduğu silahı almak olmamalıdır. Bizim dile getirdiğimiz buydu."
Türkiye'nin patriotları almadığı ya da Türkiye'nin patriotları almak isteyip de ABD'nin patriotları Türkiye'ye vermediği doğru değil. Türkiye'nin patriotları alımla ilgili öne sürdüğü şartlar ABD tarafından kabul edilmemiştir. Bu şartlar kabul edilmedi diye patriotları almaktan vazgeçmek yerine bu şartları tekrardan gözden geçirmek ve ABD ile çok ciddi ve sıkı bir pazarlık yaparak patriotlar ile ilgili gerçek talep ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bir anlayışa varmak gerekirdi. Ama Türkiye bunu başaramadıysa bunun karşılığı karşı kamptan olan bir ülkenin üretmiş olduğu silahı almak olmamalıdır. Bizim dile getirdiğimiz buydu."
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Merkez Bankası, ‘Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunda, "Yıllık
enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde
temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu. Bu dönemde gıda yıllık
enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürdü. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra,
enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek
enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi" ifadelerine
yer verdi.
Rapora göre;
“Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon 1.64 puan
azalarak yüzde 15.01’e geriledi.
“Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir
önceki aya göre temel mal, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları
sırasıyla 1.35, 0.67, 0.32 ve 0.14 puan azalırken, alkol-tütün grubunun katkısı
ise 0.98 puan arttı.
“Hizmet fiyatları Ağustos ayında yüzde 1.12 artarken, grup yıllık enflasyonu
0.38 puanlık düşüşle yüzde 14.19’a geriledi.
“Yıllık enflasyondaki gerilemeye lokanta-otel ve haberleşme grupları destek
verirken, kira ve ulaştırma gruplarında yatay bir seyir, diğer hizmetlerde ise
yükseliş görüldü.
“Lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri kaynaklı görülen yavaşlamada gıda
fiyatlarındaki ılımlı seyir de etkili olmuştur. Diğer hizmetler grubunda yüksek
bir aylık artış izlenirken, bu gelişmenin temel belirleyicisi özel üniversite
ücretlerinde gözlenen yüzde 16.39’lık artış oldu.
“Enerji fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.34 arttı. Bu dönemde, doğalgaz
fiyatlarındaki ayarlamanın (yüzde 14.64) etkisini, Türk lirasındaki ılımlı
seyir ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 4.24 düşen
akaryakıt fiyatları sınırladı. Böylelikle enerji yıllık enflasyonu 5.4 puan
azalışla yüzde 7.79 seviyesine geriledi.
“Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ağustos ayında 0.99 puan azalarak
yüzde 17.22 olmuştur. Bu gelişmede hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda
enflasyonunun olumlu etkisi hissedildi.
“Ağustos ayında tütün ürünleri fiyatları yüzde 20.84 artmıştır. Bu doğrultuda,
alkol-tütün grubunun yıllık enflasyonu 22.19 puan artışla yüzde 41.42’ye
ulaştı.
“Yurt içi üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.59 azalırken, yıllık
enflasyon 8.21 puan düşüşle yüzde 13.45’e geriledi. Bu gelişmede, döviz kuru ve
petrol fiyatlarının olumlu seyri belirleyici oldu. Bu dönemde, petrol ve ana
metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana
eğiliminde kayda değer bir düşüş izlendi.”
Milli Savunma Bakanlığı: S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin katılımı ile Rusya’nın Gatchina şehrinde başladı
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve temmuz
ayında ilk teslimatın yapıldığı füze savunma sistemi S-400’ler için Türk askeri
eğitim almaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter üzerinden yaptığı
açıklamaya göre, Rusya’nın Gatchina şehrinde başlayan S-400 eğitimine, TSK’dan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz’da sevkiyatına başlanan S-400’lerle ilgili 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, kontrolün tamamen Türkiye’nin elinde olacağını söyledikten sonra “ortak üretimle ilgili süreçte, yazılım konusuyla ilgili adımların atılacağını” da belirtmiş ve Türkiye’den Rusya’ya eğitim için 100 kişinin gönderildiği bilgisini vermişti:
Quote Message: Onlar eğitimlerini alırken, adeta bir öğretmen edasıyla bu eğitimi aldılar. Çünkü onlar da döndükten sonra burada yetiştirecekler. Bu sayılar yeterli sayılar değil. Bu 100, belki çarpanı 10 olacaktır. Yetiştirecekleri arkadaşlarımızla birlikte geleceğimize daha emin adımlarla yürümüş olacağız."
Onlar eğitimlerini alırken, adeta bir öğretmen edasıyla bu eğitimi aldılar. Çünkü onlar da döndükten sonra burada yetiştirecekler. Bu sayılar yeterli sayılar değil. Bu 100, belki çarpanı 10 olacaktır. Yetiştirecekleri arkadaşlarımızla birlikte geleceğimize daha emin adımlarla yürümüş olacağız."
İETT Genel
Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabından yaptığı bir
paylaşımla, “ekibini seçemediği gerekçesiyle” görevinden istifa ettiğini
duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na
yazdığı istifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Bağış, 24 Kasım
2017’de vekaleten genel müdürlük görevine getirilmişti.
23 Haziran’da yenilenen İstanbul belediye başkanlığı
seçiminde ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu, 8 Ağustos’ta yeni İBB yönetimini
açıklamış; Bağış görevinde kalmıştı.
Ancak, sosyal medya hesabında paylaştığı dilekçeye
göre Bağış, 8 Ağustos’ta göreve yeniden atanmasından sonra “birlikte çalışacağı
ekibin seçiminde kendisinin de belirleyici olması gerektiğine inandığını ancak
bu alanın kendisine açılmadığını” belirtti.
2005’ten bu yana İETT’de görev yapan Bağış, istifa
dilekçesinde “Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem,
değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği
24 Kasım 2017'den itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği
görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar oldu
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Ağustos ayı ihracat
rakamlarını, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı.
Ağustos ayında ihracatın yüzde
1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, “İthalatımız
da yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."
dedi.
Pekcan, bu verilerle
birlikte dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88
azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti:
"Yılın
8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı.
Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un
aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi."
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan hükümete beş konuda çağrı
Getty ImagesCopyright: Getty Images
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Sivas'ta düzenlediği Parti
Meclisi toplantısında konuştu. Hükümete 5 konuda çağrı yaptı.
Quote Message: Bir; Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Referandumsa getirin soralım millete, emin olun en az yüzde 60, 70 tarafsız olsun diyecek. AKP’liler ve MHP’liler de bundan rahatsız.”
Bir; Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Referandumsa getirin soralım millete, emin olun en az yüzde 60, 70 tarafsız olsun diyecek. AKP’liler ve MHP’liler de bundan rahatsız.”
Kılıçdaroğlu, ikinci olarak güçler ayrılığı için çağrı yaptı. “Güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyacaksın. Yargı bağımsızlığı şart. Gücün kontrol edilmesi gerekiyor.” dedi.
Üçüncü olarak devlet yönetiminde şeffaflık çağrısı yapan CHP lideri, “Milletin parasını harcıyorsan nereye harcadığını söyleyeceksin, her kuruşun hesabını vereceksin.” dedi. En son 2009’da toplanan Ekonomik Sosyal Konsey'in de toplanmasını talep etti:
Quote Message: Elin adamının biliği şey neden bizim vatandaşımıza gizli? Sayıştay’ı kontrol ediyorsanız, rapor yazma diyoranız, olmaz böyle. Kaça yaptınız diyorum, yap islet devlet modeliyle yaptırıyoruz diyorlar. Ama garanti veriyorsun, hazineden milletin parasını veriyorsun, o zaman ben bunu öğrenmek zorundayım. Ekonomik kriz var, Ekonomik Sosyal Konsey’in toplanıp dinlenilmesi lazım. En son 2009’da toplanmıştı. Konseyi topla, dertli olanları bir dinle bakalım.”
Elin adamının biliği şey neden bizim vatandaşımıza gizli? Sayıştay’ı kontrol ediyorsanız, rapor yazma diyoranız, olmaz böyle. Kaça yaptınız diyorum, yap islet devlet modeliyle yaptırıyoruz diyorlar. Ama garanti veriyorsun, hazineden milletin parasını veriyorsun, o zaman ben bunu öğrenmek zorundayım. Ekonomik kriz var, Ekonomik Sosyal Konsey’in toplanıp dinlenilmesi lazım. En son 2009’da toplanmıştı. Konseyi topla, dertli olanları bir dinle bakalım.”
Kılıçdaroğlu, son olarak ‘yap işlet devret’ modeliyle başlatılan projelerin yatırımcılarına verilen sözlerin, Türk Lirası karşılığında verilmesi çağrısı yaptı:
“Beşinci ve son olarak, dövizle verdiğin garantileri Türk Lirası’na çevireceksin.”
Dolar, TL karşısında değer kaybederek 5.70'in altına düştü
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Dolar yeniden 5.70 TL’nin
altına düştü
Borsa İstanbul Endeksi,
güne yüzde 0.84 artışla 99 bin 656 puanla başladı. Salı günü 98 bin 826 puanla
kapatmıştı.
Erken işlemlerde Türk Lirası da döviz
karşısında değer kazandı.
Dolar en düşük 5.67 lira ve en yüksek 5.73 lirayı gördükten
sonra 5.68-5.69 lira aralığında seyrederken, euro da 6.25-6.26 aralığında işlem
görüyor.TÜİK'in (Türkiye
İstatistik Kurumu) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi bu
yılın ikinci çeyreğinde yıllık olarak yüzde 1,5 küçüldü.
Diğer
yandan ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüdü ve resesyonun etkilerinden
uzaklaşıldığını gösterdi.
Türkiye
ekonomisi 2018'in sonunda iki çeyrek üst üste bir önceki çeyreğe göre küçüldüğü
için resesyona girmiş, ancak bu yılın ilk çeyreğinde çeyreklik büyümenin
pozitife dönmesiyle resesyondan çıkmıştı.
Mardin'de yol kenarında el yapımı bomba patladı, 1 asker hayatını kaybetti
DHACopyright: DHA
Mardin’de askerler yol
kontrol uygulaması yaparken, yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı
infilak etti. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar hayatını kaybetti, 2 asker de
yaralandı.
Bölgede görev yapan
güvenlik güçleri, Mardin-Midyat karayolundaki Hop geçidindeki el yapımı
patlayıcının PKK tarafından yerleştirildiğini söyleyerek PKK’lıları bulmak için
operasyon başlattı.
Hayatını kaybeden Mehmet
Acar’ın cenazesi, memleketi Mardin’in Ömerli ilçesinde defnedilecek. Yaralı
askerlerin tedavisi ise sürüyor.
Netflix Türkiye: Türkiye'de 1.5 milyon üyemiz var
AFPCopyright: AFP
İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni
düzenlemelerle beraber Netflix’in Türkiye’den çekileceği iddiaları üzerine
kuruluş lisans başvurusu yaptıklarını duyurdu.
Netflix Türkiye’nin açıklaması şöyle:
“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni
düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık.
“Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5
milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin
içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer
verdiğine inanıyoruz.
“Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki
yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn
kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle
görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
“Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri
içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan
içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de aralarında
Netflix’in de bulunduğu internet ortamında yayın yapan 600’ün üzerinde
kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.
Netflix ayrıca Twitter hesabından “Benim sizi
bırakmaya hiç niyetim yok” mesajı paylaştı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Ahmet Davutoğlu: İhraç edilmek istenen hatırlattımız ilkeler
AKP yönetiminin, hakkında ihraç istemli disipline sevk sürecini başlattığı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabı üzerinden kararı değerlendirdi.
Davutoğlu, "İhraç edilmek istenenin hatırlattığı ilkeler olduğunu" savundu.
Bahçeli: (İmamoğlu'nun) Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Sivas Kongresi için “CHP’nin ilk kongresi” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. “PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur” ifadelerini kullandı:
Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştirdi. 31 Mart’ta seçilerek göreve gelen Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını eleştiren İmamoğlu için “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir” ifadelerini kullandı:
Erdoğan: AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok hareket oldu. Hepsi kısa sürede unutulup gitti
Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü nedeniyle Sivas’a giden cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas İl Teşkilat yemeğinde konuştu.
İsim vermeden yeni parti kurma çalışmaları yapan eski AKP’lilerle ilgili de konuşan Erdoğan, “Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere ragmen duruşumuzu asla bozmayacağız” dedi:
AKP hükümetlerinde görev alan ve yeni parti kurma çalışmaları yürüten eski AKP'li bakan Ali Babacan ile aralarında eski bakanlardan Sadullah Ergin'in de bulunduğu bazı isimler, Temmuz ayından itibaren AKP'den istifa etmeye başladı.
2 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan ancak henüz partiden istifa etmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilini de "kesin ihraç" istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etti.
AKP'de Davutoğlu ve ekibi "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi
Ali Babacan: Çalışmaları başlatmış bulunmaktayız
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız
Bakanlık faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında 8 bin 430'u denizlerde olmak üzere 47 bin 316 düzensiz göçmenin yakalandığını, 761 organizatörün de gözaltına alındığını söyledi:
İdlib’de Rusya destekli Suriye ordusunun bombardımanı sebebiyle kuzeye, Türkiye sınırına doğru bir göç hareketi olduğunu belirten Çataklı, “Temel stratejimiz, her koşul altında yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız. İlgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.” dedi.
4 bin 606 Suriyeli kamplara sevk edildi, 9 bin aile İstanbul dışında kayıtlı olduğu illere gitti
Çataklı, başka illerde kaydı olup İstanbul'da yaşayan veya hiç kaydı olmayan Suriyelilerle ilgili olarak da 12 Temmuz'dan itibaren bakanlığın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği’nin bir çalışma başlattığını, bu kapsamda hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli’nin İstanbul’dan kamplara sevk edildiğini söyledi.
İstanbul'da bulunup başka illere kayıtlı olan yaklaşık 35 bin kişiye karşılık gelen 9 bin ailenin de İstanbul dışından kayıtlı oldukları illere gittiği bilgisini verdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manda ve himaye asla kabul edilemez
Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi (kurucusu) Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yâd ediyorum” dedi.
"Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." diyen Erdoğan'ın konuşmasında şu sözler öne çıktı:
Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi" için 5 üniversite ile iş birliği protokolü imzalandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile imzaladığı protokole göre, bisiklet yolu projesi Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesi'nde son bulacak.
Metro istasyonları ile belediyenin bin 600 otobüsünün bisiklet taşımaya uygun hale getirilmesiyle, proje çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.
Projede, Hollanda bisiklet yolu modeli izlenecek. ABD'nin Washington eyaletinin ulaşım departmanından üst düzey yetkililer de 14 Ekim'de Ankara'ya giderek projeye katkıda bulunacak.
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı temmuz ayında yüzde 30 azaldı
Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azaldı. Temmuzda trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 54.1’ini otomobiller oluşturuyor.
Geçen yılın temmuz ayına göre düşüş otomobilde yüzde 31.5 iken, minibus, kamyonet ve otobüste yüzde 50’nin üzerinde.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 61.3 arttı. Haziran ayına göre artış otomobilde yüzde 110.9 oldu.
Ocak-Temmuz döneminde 380 bin 834 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 adet arttı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Şam yönetimiyle dolaylı da olsa irtibata geçilmesi gerektiğini savunuyoruz
CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye sorununun taraflarından biri olan Şam yönetimiyle dolaylı da olsa bir şekilde irtibata geçilmesi ve bir diyalog içinde olunması gerektiğini savunuyoruz. Bunlar yapılmadığı, Rusya ve Amerika'nın çizmiş olduğu senaryolar geliştirilmeye devam ettiği müddetçe, Türkiye çok önemli bir güney komşusu olan Suriye'de çözüme yapıcı bir katkıda bulunamayacaktır" dedi.
Demirören Haber Ajansı’na açıklama yapan emekli büyükelçi Çeviköz, 28 Eylül’de Suriye sorununun masaya yatırılacağı uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini söyledi:
“ABD’nin patriotları vermediği doğru değil”
CHP'nin Türkiye'nin güvenliği ile ilgili olarak görüşlerini ise Çeviköz, şu sözlerle açıkladı:
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu
Merkez Bankası, ‘Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunda, "Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürdü. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi" ifadelerine yer verdi.
Rapora göre;
“Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon 1.64 puan azalarak yüzde 15.01’e geriledi.
“Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1.35, 0.67, 0.32 ve 0.14 puan azalırken, alkol-tütün grubunun katkısı ise 0.98 puan arttı.
“Hizmet fiyatları Ağustos ayında yüzde 1.12 artarken, grup yıllık enflasyonu 0.38 puanlık düşüşle yüzde 14.19’a geriledi.
“Yıllık enflasyondaki gerilemeye lokanta-otel ve haberleşme grupları destek verirken, kira ve ulaştırma gruplarında yatay bir seyir, diğer hizmetlerde ise yükseliş görüldü.
“Lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri kaynaklı görülen yavaşlamada gıda fiyatlarındaki ılımlı seyir de etkili olmuştur. Diğer hizmetler grubunda yüksek bir aylık artış izlenirken, bu gelişmenin temel belirleyicisi özel üniversite ücretlerinde gözlenen yüzde 16.39’lık artış oldu.
“Enerji fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.34 arttı. Bu dönemde, doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamanın (yüzde 14.64) etkisini, Türk lirasındaki ılımlı seyir ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 4.24 düşen akaryakıt fiyatları sınırladı. Böylelikle enerji yıllık enflasyonu 5.4 puan azalışla yüzde 7.79 seviyesine geriledi.
“Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ağustos ayında 0.99 puan azalarak yüzde 17.22 olmuştur. Bu gelişmede hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda enflasyonunun olumlu etkisi hissedildi.
“Ağustos ayında tütün ürünleri fiyatları yüzde 20.84 artmıştır. Bu doğrultuda, alkol-tütün grubunun yıllık enflasyonu 22.19 puan artışla yüzde 41.42’ye ulaştı.
“Yurt içi üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.59 azalırken, yıllık enflasyon 8.21 puan düşüşle yüzde 13.45’e geriledi. Bu gelişmede, döviz kuru ve petrol fiyatlarının olumlu seyri belirleyici oldu. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğiliminde kayda değer bir düşüş izlendi.”
Milli Savunma Bakanlığı: S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin katılımı ile Rusya’nın Gatchina şehrinde başladı
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve temmuz ayında ilk teslimatın yapıldığı füze savunma sistemi S-400’ler için Türk askeri eğitim almaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın Gatchina şehrinde başlayan S-400 eğitimine, TSK’dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz’da sevkiyatına başlanan S-400’lerle ilgili 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, kontrolün tamamen Türkiye’nin elinde olacağını söyledikten sonra “ortak üretimle ilgili süreçte, yazılım konusuyla ilgili adımların atılacağını” da belirtmiş ve Türkiye’den Rusya’ya eğitim için 100 kişinin gönderildiği bilgisini vermişti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşa hazırlanmıyoruz, S-400 almak zorunluluk
S-400: Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, “ekibini seçemediği gerekçesiyle” görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na yazdığı istifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Bağış, 24 Kasım 2017’de vekaleten genel müdürlük görevine getirilmişti.
23 Haziran’da yenilenen İstanbul belediye başkanlığı seçiminde ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu, 8 Ağustos’ta yeni İBB yönetimini açıklamış; Bağış görevinde kalmıştı.
Ancak, sosyal medya hesabında paylaştığı dilekçeye göre Bağış, 8 Ağustos’ta göreve yeniden atanmasından sonra “birlikte çalışacağı ekibin seçiminde kendisinin de belirleyici olması gerektiğine inandığını ancak bu alanın kendisine açılmadığını” belirtti.
2005’ten bu yana İETT’de görev yapan Bağış, istifa dilekçesinde “Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24 Kasım 2017'den itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar oldu
Ağustos ayı ihracat rakamlarını, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı.
Ağustos ayında ihracatın yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, “İthalatımız da yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.
Pekcan, bu verilerle birlikte dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti:
"Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi."
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan hükümete beş konuda çağrı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Sivas'ta düzenlediği Parti Meclisi toplantısında konuştu. Hükümete 5 konuda çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlu, ikinci olarak güçler ayrılığı için çağrı yaptı. “Güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyacaksın. Yargı bağımsızlığı şart. Gücün kontrol edilmesi gerekiyor.” dedi.
Üçüncü olarak devlet yönetiminde şeffaflık çağrısı yapan CHP lideri, “Milletin parasını harcıyorsan nereye harcadığını söyleyeceksin, her kuruşun hesabını vereceksin.” dedi. En son 2009’da toplanan Ekonomik Sosyal Konsey'in de toplanmasını talep etti:
Kılıçdaroğlu, son olarak ‘yap işlet devret’ modeliyle başlatılan projelerin yatırımcılarına verilen sözlerin, Türk Lirası karşılığında verilmesi çağrısı yaptı:
“Beşinci ve son olarak, dövizle verdiğin garantileri Türk Lirası’na çevireceksin.”
Dolar, TL karşısında değer kaybederek 5.70'in altına düştü
Dolar yeniden 5.70 TL’nin altına düştü
Borsa İstanbul Endeksi, güne yüzde 0.84 artışla 99 bin 656 puanla başladı. Salı günü 98 bin 826 puanla kapatmıştı.
Erken işlemlerde Türk Lirası da döviz karşısında değer kazandı.
Dolar en düşük 5.67 lira ve en yüksek 5.73 lirayı gördükten sonra 5.68-5.69 lira aralığında seyrederken, euro da 6.25-6.26 aralığında işlem görüyor.TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık olarak yüzde 1,5 küçüldü.
Diğer yandan ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüdü ve resesyonun etkilerinden uzaklaşıldığını gösterdi.
Türkiye ekonomisi 2018'in sonunda iki çeyrek üst üste bir önceki çeyreğe göre küçüldüğü için resesyona girmiş, ancak bu yılın ilk çeyreğinde çeyreklik büyümenin pozitife dönmesiyle resesyondan çıkmıştı.
Mardin'de yol kenarında el yapımı bomba patladı, 1 asker hayatını kaybetti
Mardin’de askerler yol kontrol uygulaması yaparken, yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
Bölgede görev yapan güvenlik güçleri, Mardin-Midyat karayolundaki Hop geçidindeki el yapımı patlayıcının PKK tarafından yerleştirildiğini söyleyerek PKK’lıları bulmak için operasyon başlattı.
Hayatını kaybeden Mehmet Acar’ın cenazesi, memleketi Mardin’in Ömerli ilçesinde defnedilecek. Yaralı askerlerin tedavisi ise sürüyor.
Netflix Türkiye: Türkiye'de 1.5 milyon üyemiz var
İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemelerle beraber Netflix’in Türkiye’den çekileceği iddiaları üzerine kuruluş lisans başvurusu yaptıklarını duyurdu.
Netflix Türkiye’nin açıklaması şöyle:
“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık.
“Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz.
“Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
“Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de aralarında Netflix’in de bulunduğu internet ortamında yayın yapan 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.
Netflix ayrıca Twitter hesabından “Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok” mesajı paylaştı.