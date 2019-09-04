Devlet Bahçeli: (İmamoğlu'nun) PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.

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Bakanlık faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında 8 bin 430'u denizlerde olmak üzere 47 bin 316 düzensiz göçmenin yakalandığını, 761 organizatörün de gözaltına alındığını söyledi:

Quote Message: Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Bu konudaki güncel rakam, 352 bin 52. Yine geçici koruma kapsamında kayıt altında bulunan Suriyelilerin son rakamı da 3 milyon 657 bin 694." Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Bu konudaki güncel rakam, 352 bin 52. Yine geçici koruma kapsamında kayıt altında bulunan Suriyelilerin son rakamı da 3 milyon 657 bin 694."

İdlib’de Rusya destekli Suriye ordusunun bombardımanı sebebiyle kuzeye, Türkiye sınırına doğru bir göç hareketi olduğunu belirten Çataklı, “Temel stratejimiz, her koşul altında yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız. İlgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.” dedi.

4 bin 606 Suriyeli kamplara sevk edildi, 9 bin aile İstanbul dışında kayıtlı olduğu illere gitti

Çataklı, başka illerde kaydı olup İstanbul'da yaşayan veya hiç kaydı olmayan Suriyelilerle ilgili olarak da 12 Temmuz'dan itibaren bakanlığın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği’nin bir çalışma başlattığını, bu kapsamda hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli’nin İstanbul’dan kamplara sevk edildiğini söyledi.

İstanbul'da bulunup başka illere kayıtlı olan yaklaşık 35 bin kişiye karşılık gelen 9 bin ailenin de İstanbul dışından kayıtlı oldukları illere gittiği bilgisini verdi: