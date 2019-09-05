Erdoğan’dan Suriye’de güvenli bölge açıklaması: Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönemlerinde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı iddia edilen araçlara ait olduğu söylenen fotoğraflar, Twitter'da "#yenikapı" etiketi altında paylaşılıyor.

Araçlara ait ilk paylaşımlar dün gece yapılmaya başlandı. İBB'den henüz konuyla ilgili açıklama gelmezken, CHP'li bazı milletvekilleri araçların önceki yönetimler tarafından ihtiyaç olmadığı hale kiralanan arabalar olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki açıklamalarında makam aracı meselesinin kurumda "bir enflasyon" olduğunu söylemiş ve hepsini biraraya getirip Yenikapı'da sergilemek istediğini belirtmişti.

İBB'den Yenikapı'ya getirilen araçlarla ilgili bir açıklama yapılmadı.