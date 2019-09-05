Erdoğan’dan Suriye’de güvenli bölge açıklaması: Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız
Türkiye'de 5 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri, canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Türkiye'de 5 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri, canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Türkiye'de 5 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.
İBB'de önceki yönetimlerin kiraladığı araçlara ait olduğu söylenen görüntüler "#yenikapı" etiketiyle paylaşılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönemlerinde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı iddia edilen araçlara ait olduğu söylenen fotoğraflar, Twitter'da "#yenikapı" etiketi altında paylaşılıyor.
Araçlara ait ilk paylaşımlar dün gece yapılmaya başlandı. İBB'den henüz konuyla ilgili açıklama gelmezken, CHP'li bazı milletvekilleri araçların önceki yönetimler tarafından ihtiyaç olmadığı hale kiralanan arabalar olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki açıklamalarında makam aracı meselesinin kurumda "bir enflasyon" olduğunu söylemiş ve hepsini biraraya getirip Yenikapı'da sergilemek istediğini belirtmişti.
İBB'den Yenikapı'ya getirilen araçlarla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasının ardından dolar, 5.70 TL'yi geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerinin ardından dolar/TL kuru 5.70 düzeyini geçti.
Bloomberg verilerine göre, dolar dünkü kapanış düzeylerinin yüzde 0.5 üzerinde işlem görüyor.
Dolar/TL kuru, saat 10:35 itibarıyla 5.69 düzeyinde bulunuyor.
Erdoğan’dan Suriye’de güvenli bölge açıklaması: Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız
Greenpeace İzmir'de boş alana bırakılan ithal plastik atıklar hakkında suç duyurusunda bulundu
Dünyanın önde gelen çevre örgütlerinden Greenpeace, İzmir'de boş bir alanda bulunan ithal plastik atıklar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Greenpeace, suç duyurusunun bu atıkların "çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı" gerekçesiyle yapıldığını belirtti.
Greenpeace'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, tonlarca plastik atığın kime ait olduğu, ne zaman bırakıldığı ve neden denetim yapılmadığı gibi konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na harekete geçme çağrısı yaptı.
Greenpeace Doğu Asya'nın hazırladığı raporda, Türkiye'nin 2016 yılında 4 bin ton olan plastik atık ithalatının 2018'in başında 33 bin tona yükseldiği ancak yılın ortalarında 20 bin tona gerileyerek, bu düzeylerde kaldığı belirtildi.
Toplam 13 milyar TL’lik 5 yatırıma devlet desteği verildi
Bu gece yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 1504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Baykar, Kanyon, Rönesans Holding, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) ve Asil Çelik'in gerçekleştirdiği toplam 13 milyar TL’lik bir dizi yatırıma devlet yardımı verildi.
Karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdürü olduğu Baykar'ın İstanbul'da 600 milyon TL yatırım ile kuracağı insansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistem üretim tesisi için sekiz yıl boyunca gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta prim desteği ve yatırım yeri tahsisi verilmesi öngörülüyor.
Karar kapsamında yatırım desteği alan projelerden bir diğeri de Rönesans Holding ile Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach'ın birlikte kurmayı planladığı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi yatırımı oldu.
Yaklaşık 8.2 milyar TL'lik yatırım tutarı öngörülen proje için de gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği ve nitelikli personel desteği verilmesi kararlaştırıldı.
Devlet yardımı alan diğer projeler ise şunlar:
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Türkiye'de 5 Eylül 2019 gününün önemli gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.