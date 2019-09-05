Erdoğan’dan Suriye’de güvenli bölge açıklaması: Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız

Türkiye'de 5 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri, canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Post update

    Türkiye'de 5 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.

  2. İBB'de önceki yönetimlerin kiraladığı araçlara ait olduğu söylenen görüntüler "#yenikapı" etiketiyle paylaşılıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönemlerinde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı iddia edilen araçlara ait olduğu söylenen fotoğraflar, Twitter'da "#yenikapı" etiketi altında paylaşılıyor.

    Araçlara ait ilk paylaşımlar dün gece yapılmaya başlandı. İBB'den henüz konuyla ilgili açıklama gelmezken, CHP'li bazı milletvekilleri araçların önceki yönetimler tarafından ihtiyaç olmadığı hale kiralanan arabalar olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki açıklamalarında makam aracı meselesinin kurumda "bir enflasyon" olduğunu söylemiş ve hepsini biraraya getirip Yenikapı'da sergilemek istediğini belirtmişti.

    İBB'den Yenikapı'ya getirilen araçlarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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  4. Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasının ardından dolar, 5.70 TL'yi geçti

    lira dolar
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili sözlerinin ardından dolar/TL kuru 5.70 düzeyini geçti.

    Bloomberg verilerine göre, dolar dünkü kapanış düzeylerinin yüzde 0.5 üzerinde işlem görüyor.

    Dolar/TL kuru, saat 10:35 itibarıyla 5.69 düzeyinde bulunuyor.

  5. Erdoğan’dan Suriye’de güvenli bölge açıklaması: Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız

    ERDOGAN
    Copyright: Reuters
    Quote Message: Biz öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki Putin, Trump, Merkel ile konuştuk gelin böyle bir bölgede Türkiye’de çadır kentler var ve biz burada konut yapalım. Bu konutları da güvenli bölgede taşıyalım. Biz de Türkiye olarak rahatlamış oluruz. Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın.”
    Quote Message: İdlib’deki gelişmeler sayıları milyonları bulacak bir tehdidi öne çıkardı. Fırat’ın doğusu ile Suriye topraklarını da güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölge ile muhataplarımızın arasındaki güvenli bölge arasında ciddi farklar olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."
    Quote Message: CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.” from Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
    Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı

  6. Greenpeace İzmir'de boş alana bırakılan ithal plastik atıklar hakkında suç duyurusunda bulundu

    greenpeace
    Copyright: GREENPEACE

    Dünyanın önde gelen çevre örgütlerinden Greenpeace, İzmir'de boş bir alanda bulunan ithal plastik atıklar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Greenpeace, suç duyurusunun bu atıkların "çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı" gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

    Greenpeace'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, tonlarca plastik atığın kime ait olduğu, ne zaman bırakıldığı ve neden denetim yapılmadığı gibi konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na harekete geçme çağrısı yaptı.

    Greenpeace Doğu Asya'nın hazırladığı raporda, Türkiye'nin 2016 yılında 4 bin ton olan plastik atık ithalatının 2018'in başında 33 bin tona yükseldiği ancak yılın ortalarında 20 bin tona gerileyerek, bu düzeylerde kaldığı belirtildi.

    ATIK
    Copyright: GREENPEACE

  7. Toplam 13 milyar TL’lik 5 yatırıma devlet desteği verildi

    İHA
    Copyright: Getty Images

    Bu gece yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 1504 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Baykar, Kanyon, Rönesans Holding, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) ve Asil Çelik'in gerçekleştirdiği toplam 13 milyar TL’lik bir dizi yatırıma devlet yardımı verildi.

    Karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdürü olduğu Baykar'ın İstanbul'da 600 milyon TL yatırım ile kuracağı insansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistem üretim tesisi için sekiz yıl boyunca gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta prim desteği ve yatırım yeri tahsisi verilmesi öngörülüyor.

    Karar kapsamında yatırım desteği alan projelerden bir diğeri de Rönesans Holding ile Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach'ın birlikte kurmayı planladığı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi yatırımı oldu.

    Yaklaşık 8.2 milyar TL'lik yatırım tutarı öngörülen proje için de gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği ve nitelikli personel desteği verilmesi kararlaştırıldı.

    Devlet yardımı alan diğer projeler ise şunlar:

    • Kalyon'un Ankara'daki yaklaşık 2 milyar TL'lik güneş paneli üretim tesisi
    • TAİ'nin Ankara'daki 1.427 milyar TL'lik rüzgar tüneli tesisi
    • Asil Çelik'in Bursa'daki 852 milyon TL'lik yüksek vasıflı çelik ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünler fabrikası

  8. Post update

    Türkiye'de 5 Eylül 2019 gününün önemli gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz.

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