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AKP'den ihracı istenen Davutoğlu ve üç milletvekiline savunmalarını talep etmek için tebligat gönderildi
DHA'nın haberine göre AKP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın sözlü ve yazılı savunmalarını istemek üzere tebligatlarını gönderdi. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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AKP'den ihracı istenen Davutoğlu ve eski üç milletvekiline savunmalarını talep etmek için tebligat gönderildi
DHA'nın haberine göre AKP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını istemek üzere tebligatlarını gönderdi.
AKP Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz konusu tebligatı dün akşam saatlerinde postaya verdiklerini söyledi.
Tebligatta ihraç istemine gerekçe olarak AKP’nin iç tüzüğüyle ilişkili ‘partinin genel ilkelerine aykırı davranmak, kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalarda bulunmak’ gösterildi.
DHA tebligatta, Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştirilerin de yer aldığını belirtti.
Aynı şekilde eski milletvekillerinin de son dönemde AKP’ye yönelik açıklamalarının tebligatta yer aldığı aktarıldı.
Tebligat adı geçen kişilere ulaştıktan sonra verilen süre içerisinde sözlü ya da yazılı savunmaları gerekecek.
Daha sonra disiplin kurulu yeniden toplanarak bu kişilerin ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.