Canlı Canlı AKP'den ihracı istenen Davutoğlu ve üç milletvekiline savunmalarını talep etmek için tebligat gönderildi

DHA'nın haberine göre AKP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın sözlü ve yazılı savunmalarını istemek üzere tebligatlarını gönderdi. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.