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Hakkari'de el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 9 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Türkiye'de 9 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Bugünlerde yayınlanan videoda bir provokasyon, siyasi manipülasyon var
Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca'da bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan bir askerin, hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, askerin ailesine başsağlığı dilendi.
Post update
Türkiye'de 9 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.