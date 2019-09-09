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Hakkari'de el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 9 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Bugünlerde yayınlanan videoda bir provokasyon, siyasi manipülasyon var

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    Quote Message: Bugünler uzun bir şarkı eşliğinde bir video yayınlandı. Bu videoyu bir sanat eseri olarak göremiyoruz. Burada tamamen bir provokasyon, siyasi bir manipülasyon var. Burada en başta herkesin hem fikir olduğu konular ele alınıp toplumun bir kesimini ötekileştirme, herkesin birleştiği konular üzerinden bir kişiyi, bir partiyi, bir kurumu hedef almak çok doğru değildir." from Hamza Dağ AKP Genel Başkan Yardımcısı
    Hamza DağAKP Genel Başkan Yardımcısı

  2. Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca'da bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

    HARITA
    Copyright: BBC

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan bir askerin, hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Açıklamada, askerin ailesine başsağlığı dilendi.

  3. Post update

    Türkiye'de 9 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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