Hakkari'de el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti - Türkiye'de Bugün

Quote Message: Bugünler uzun bir şarkı eşliğinde bir video yayınlandı. Bu videoyu bir sanat eseri olarak göremiyoruz. Burada tamamen bir provokasyon, siyasi bir manipülasyon var. Burada en başta herkesin hem fikir olduğu konular ele alınıp toplumun bir kesimini ötekileştirme, herkesin birleştiği konular üzerinden bir kişiyi, bir partiyi, bir kurumu hedef almak çok doğru değildir." from Hamza Dağ AKP Genel Başkan Yardımcısı

Bugünler uzun bir şarkı eşliğinde bir video yayınlandı. Bu videoyu bir sanat eseri olarak göremiyoruz. Burada tamamen bir provokasyon, siyasi bir manipülasyon var. Burada en başta herkesin hem fikir olduğu konular ele alınıp toplumun bir kesimini ötekileştirme, herkesin birleştiği konular üzerinden bir kişiyi, bir partiyi, bir kurumu hedef almak çok doğru değildir."