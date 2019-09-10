Canlı
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan time mühimmat sağladığı iddia edilen eski astsubay gözaltına alındı
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan time mühimmat sağladığı iddia edilen eski astsubay Eskişehir'de gözaltına alında. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan time mühimmat sağladığı iddia edilen eski astsubay gözaltına alındı
Anadolu Ajansı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timine mühimmat verdiği iddia edilen eski astsubay üstçavuş A.Ö’nün Eskişehir'de yakalandığını duyurdu.
Habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş A. Ö'nün, darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 Nolu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Şüphelinin Eskişehir'de olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlının İzmir'e getirileceği belirtildi.
Haberde ayrıca, eski astsubay üstçavuş A. Ö'nün, darbe girişiminden 15 gün önce cephanelikte görevlendirildiği bilgisine yer verildi.
53 gözaltı kararı
Öte yandan TSK’da Gülen yapılanmasına yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ali Babacan: Yıl bitmeden partiyi kuruyoruz
Eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan, yeni bir parti kuracağına dair haberleri ilk kez kamuoyuna doğrulayarak bu yılın sonuna kadar partinin tüzel kişiliğini oluşturmayı amaçladıklarını açıkladı.
Babacan, Temmuz ayında kaleme aldığı bir mektup ile Kurucular Kurulu'nda yer aldığı AKP'den istifa etmişti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesi 'simit atma' etkinliğine inceleme başlattı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dün yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atılan etkinliğe ilişkin inceleme başlattı.
DHA’da yer alan habere göre, etkinliğin görüntüleri sosyal medya hesaplarında pek çok kişi tarafından paylaşılmış ve her yıl tekrarlanan simit atma geleneği bazı eleştiriler almıştı.
Paylaşımlarında bu geleneği savunanlar ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, bu öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülüp temizlendiğini dile getirmişti.
Törendeki konuşmasında okul müdürünün de bu geleneğe son verilmesi için veli ve öğrencilere çağrı yaptığı belirtiliyor.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır” denildi.