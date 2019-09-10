Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan time mühimmat sağladığı iddia edilen eski astsubay gözaltına alındı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dün yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atılan etkinliğe ilişkin inceleme başlattı.

DHA’da yer alan habere göre, etkinliğin görüntüleri sosyal medya hesaplarında pek çok kişi tarafından paylaşılmış ve her yıl tekrarlanan simit atma geleneği bazı eleştiriler almıştı.

Paylaşımlarında bu geleneği savunanlar ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, bu öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülüp temizlendiğini dile getirmişti.

Törendeki konuşmasında okul müdürünün de bu geleneğe son verilmesi için veli ve öğrencilere çağrı yaptığı belirtiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır” denildi.