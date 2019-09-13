AKP’den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu 11.00’da basın toplantısı düzenleyecek

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AKP’den ihraç edilmesi için disipline sevk edilen eski Başbakan Ahhmet Davutoğlu bugün 11.00’da Ankara’daki çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Yeni bir parti kurmak için çalışmalar yürüttüğü ifade edilen Davutoğlu’na basın toplantısında ihracı istenen idğer eski AKP milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı da eşlik edecek.

Davutoğlu ihraç talebinin açıklanmasının ardından paylaştığı Twitter mesajında 'İhraç edilmek istenen şahıslar değil, ilkelerdir' demişti: