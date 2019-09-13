Kulp'ta HDP İlçe Başkanı dünkü patlamayla ilgili gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybetmesine
yol açan patlamanın ardından, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri
Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
Dün yol kenarına
konulan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu odun taşıyan köylülerin olduğu
bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda 10 kişi de
yaralandı.
DHA'nın haberine göre, Ağaçkorur köyü mevkisinde, saldırıdan kısa süre önce Kulp
Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama
kararı çıkarıldı. Operasyonun, 2 kişinin yakalanması için
sürdürüldüğü belirtildi.
Soylu, saldırının PKK tarafından yapıldığını söyledi.
AKP’den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu 11.00’da basın toplantısı düzenleyecek
Getty ImagesCopyright: Getty Images
AKP’den ihraç
edilmesi için disipline sevk edilen eski Başbakan Ahhmet Davutoğlu bugün 11.00’da
Ankara’daki çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyecek.
Yeni bir parti
kurmak için çalışmalar yürüttüğü ifade edilen Davutoğlu’na basın toplantısında ihracı
istenen idğer eski AKP milletvekilleri Ayhan
Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı da eşlik edecek.
Davutoğlu ihraç talebinin açıklanmasının ardından paylaştığı Twitter mesajında 'İhraç edilmek istenen şahıslar değil, ilkelerdir' demişti:
Canlı anlatım
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Kulp'ta HDP İlçe Başkanı dünkü patlamayla ilgili gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın ardından, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
Dün yol kenarına konulan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu odun taşıyan köylülerin olduğu bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda 10 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre, Ağaçkorur köyü mevkisinde, saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonun, 2 kişinin yakalanması için sürdürüldüğü belirtildi.
Soylu, saldırının PKK tarafından yapıldığını söyledi.
AKP’den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu 11.00’da basın toplantısı düzenleyecek
AKP’den ihraç edilmesi için disipline sevk edilen eski Başbakan Ahhmet Davutoğlu bugün 11.00’da Ankara’daki çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyecek.
Yeni bir parti kurmak için çalışmalar yürüttüğü ifade edilen Davutoğlu’na basın toplantısında ihracı istenen idğer eski AKP milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı da eşlik edecek.
Davutoğlu ihraç talebinin açıklanmasının ardından paylaştığı Twitter mesajında 'İhraç edilmek istenen şahıslar değil, ilkelerdir' demişti:
45 ilde Gülen yapılanması operasyonu: 165 gözaltı kararı
2012 yılında düzenlenen Kaymakamlık sınavı sorularını sızdırdıkları iddiasıyla 45 ilde düzenlenen 165 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Fethullah Gülen yapılanması üyesi oldukları iddia edilen kişilerden 83’ünün gözaltına alındığı belirtiliyor.