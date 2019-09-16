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Üçlü Suriye zirvesi için Ruhani Ankara'da, Putin'in önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor
Türkiye'de 16 Eylül 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Türkiye'de 16 Eylül 2019 tarihinde yaşanan önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Üçlü Suriye zirvesi için İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üçlü Suriye zirvesi için Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan programa göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11:30'da Ruhani, 13:30'da da Putin ile ikili görüşme yapacak.
Daha sonra saat 15:30'da da Çankaya Köşkü'nde üçlü zirve başlayacak.
Üçlü zirvenin ana gündem maddesini İdlib'deki gelişmeler oluşturuyor.
Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı.
İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya güvenli bölge kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.
Post update
Türkiye'de 16 Eylül 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.