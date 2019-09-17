Diyarbakır Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı - Türkiye'de Bugün

Getty Images Copyright: Getty Images Patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir minibüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Image caption: Patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir minibüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmıştı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen hafta meydana gelen, 7 kişinin öldüğü saldırı sonrası gözaltına alınan ve dün tutuklanan belediye başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine ilçe kaymakamı Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.

Kulp'ta Perşembe günü, yol kenarına döşenen patlayıcı düzeneğin bir minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı SÜleyman Soylu saldırının PKK tarafından yapıldığını söylemişti.

Saldırının ardından HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı'nın dün akşam saatlerinde bildirdiğine göre, saldırı ile ilgili aranan ve bir operasyon ile yakalanan Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan Taş, Karaman, Aktaş ve Mehmet Emin Ay, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Söz konusu beş kişi, mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Kulp Belediye Başkanı Taş'ın "'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 Kkvuşturma ile" Kulp'ta yaşanan saldırı sonrası Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürecinde tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak görevden alındığı duyuruldu.