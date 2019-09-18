Reuters: Tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatları AİHM'e başvurdu

Reuters bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan ve "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'un avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu ve bu başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Haberde Ocak ayında bu başvurunun gerçekleştiği aktarıldı.

Aynı kaynak, Anayasa Mahkemesi'ne de Şubat ayında ayrı bir başvurunun yapıldığını ancak bu başvurunun reddedildiğini belirtti.

Topuz'un bir sonraki duruşması bugün gerçekleşecek.

ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, Eylül 2017'de gözaltına alındı ve Ekim başında tutuklandı.

Metin Topuz'un "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu tespit edildi ve 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten kişilerle "dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı" öne sürüldü.

Mayıs ayında düzenlenen duruşmada suçlamaları reddeden Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım" dedi.