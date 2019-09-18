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Reuters: Tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatları AİHM'e başvurdu
Reuters bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan ve "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'un avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu ve bu başvurunun kabul edildiğini belirtti. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Konut satışları Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttı
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110.538 oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre en çok konut satışının gerçekleştiği şehirler, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %168 oranında artış göstererek 34.148 oldu.
Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 675 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi.
Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 36 kuruş zam yapıldı
Anadolu Ajansı'nın haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına 36 kuruş zam yapıldı.
Zam pompa fiyatlarına motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak.
Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için dördüncü kez tekrar devreye alındı.
Reuters: Tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu
Reuters bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan ve "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'un avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu ve bu başvurunun kabul edildiğini belirtti.
Haberde Ocak ayında bu başvurunun gerçekleştiği aktarıldı.
Aynı kaynak, Anayasa Mahkemesi'ne de Şubat ayında ayrı bir başvurunun yapıldığını ancak bu başvurunun reddedildiğini belirtti.
Topuz'un bir sonraki duruşması bugün gerçekleşecek.
ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, Eylül 2017'de gözaltına alındı ve Ekim başında tutuklandı.
Metin Topuz'un "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu tespit edildi ve 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten kişilerle "dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı" öne sürüldü.
Mayıs ayında düzenlenen duruşmada suçlamaları reddeden Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım" dedi.