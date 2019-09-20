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49 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Egemen Bağış Prag Büyükelçiliği'ne atandı
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan koltuğa Egemen Bağış atandı.
‘17 Aralık yolsuzluk soruşturması’nda adı geçen dört bakandan biri olan Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınmış, diğer bakanlar ise istifa etmişti. Bakanlar haklarındaki yolsuzluk iddialarını reddetmişti.
49 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama kararına göre, boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. 17 müdür merkeze çekildi. Bu illerden 14’ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.