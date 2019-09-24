Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de: Nükleer silahlar ya herkes için yasak ya herkes için serbest olmalı
New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer silahların ya tüm ülkelere yasaklanması ya da her ülkenin bu silahlara erişimi olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'den gelecek yeni bir göç dalgasını karşılayamayacağını, Güvenli Bölge'nin sınırlarının Deyrezzor-Rakka hattına inmesi durumunda Avrupa'dan üç milyon mültecinin geri dönebileceğini belirtti.
Canlı anlatım
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Erdoğan: Türkiye'nin yeni göç dalgasını karşılamaya ne tahammülü ne imkanı vardır
New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başlarında Suriye'deki savaşa değindi:
Erdoğan: Güvenli bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz
Erdoğan: Güvenli bölgeye mülteciler şehri yapalım
Dünyadaki yoksulluğa ve gelir dengesi dağılımına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken geri kalanının sefalet içinde olması kabul edilemez" dedi.
Erdoğan, bazı ülkelerin nükleer silaha sahip olurken diğerlerinin nükleer silahlara sahip olmasının izin verilmemesini de eleştirdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül'de Sivas'ta yaptığı bir konuşmada nükleer güce sahip ülkelerin, Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olmasını yasaklamalarının kabul edilemeyeceğini söylemiş; "Birlerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil… Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" demişti.
'İsrail'in sınırları neresi?'
Erdoğan, İsrail-Filistin sorunuyla ilgili de konuştu ve “Eğer uyulmayacaksa Birleşmiş Milletler (BM) neden karar alıyor?” dedi.
“Bu İsrail’in toprakları neresidir, İsrail’in sınırları neresidir?” diye soran Erdoğan, 1947’den itibaren genişleyen İsrail topraklarını harita üzerinde gösterdikten sonra şunları söyledi:
“İsrail doyuyor mu? Hayır, kalanları da istiyor. BM;’nin bu konuyla ilgili almış olduğu birçok kararlar var. İsrail bu kararları dinliyor mu? Dinlemiyor. O zaman BM neden kararlar alıyor? Mevcut İsrail yönetimi bu cinayetlerinin yanında Gazze’deki insanlık dışı abluka, Kudüs’ün tarihi statüsüne yönelik saldırı ve eylemleriyle uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.
“Çözüm 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışında herhangi bir barış planının adil olma ve kabul edilme şansı yoktur.
“İsrail devletinin sınırları neresidir? 1949 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, yoksa başka sınırları mı vardır? Golan Tepeleri ve Batı Şeria’daki yerleşim yerleri, İsrail Devleti’nin sınırları içinde değilse, nasıl oluyor da dünyanın gözleri önünde gasp edilebiliyor? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir.”
'Güvenli bölgenin sınırı Deyrezzor-Rakka hattına inerse Avrupa'dan dönecek mülteci sayısı 3 milyonu bulur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki; bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.
"Sadece bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık. Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdik. Bugün Türkiye farklı ülkelerden gelen 5 milyon mazlumu topraklarında barındıran bir ülke durumundadır. Sığınmacılar için yürüttüğümüz bu çalışmalarda maalesef tek başımıza bırakıldık.
"Suriye’de ne rejimin ne DEAŞ’ın ne PKK-YPG’nin olduğu yerlere geri dönüş olmuştur. Geri dönüşler sadece Türkiye’nin özgürleştirdiği alanlara yönelik olmuştur. Bugün Suriye’deki insani krizin çözümünde dikkatle eğilemmiz gereken 3 önemli husus vardır.
1.Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi konsunda kritik önemde gördüğümüz Anayasa Komitesi’nin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasıdır.
2.İdlib’deki muhtemel katliamların ve 4 milyon kişilik potansiyel göç dalgasının önüne geçilmesidir. Soçi mutabakatı, bir takım aksilikere rağmen hâlâ geçerliliğini korumaktadır.
3.Suriye’nin 4’te birini işgal eden ve sözde Suriye Demokratik Güçleri adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan Fırat’ın doğusundaki YPG-PKK terör yapılanmasının ortadan kaldırılmasıdır. Tüm terör örgütlerine aynı mesadefeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye’de sorunun çözülebileceğini düşünmüyoruz.
"ABD ile güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. 30 km derinliğinde, 480 km uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumla birlikte, burada 2 milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır. Bu derinlikte bir bölgeye biz 1 ila 2 milyon arasındaki göçmenin yerleştirilebileceğine inanıyoruz.
"Burada gerek ABD gerekse koalisyon güçleri, Rusya, İran, hep birlikte bu güvenli bölgede bu mültecileri çadırkentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. Bunun adımlarını birlikte atmak lazım. Bunu tek başına Türkiye kaldıramaz. Şayet bugün bu noktada da bir adım atmamız lazım. Bu bölgenin derinliğini Deyrezzor-Rakka hattına kadar indirebilirsek Avrupa’dan da kendi topraklarına dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz. Türkiye olarak bu konuda gerekli hazırlıkları yapmaya başladık.
"İslam dünyasını da Sünni-Şii kavgası başta olmak üzere kendi iç kavgalarının esiri olan ve aslen siyasi kavgaların ürünü olan hususlarda derin bir muhasebeye davet ediyorum."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, “sportmenliğe aykırı” açıklamaları gerekçesiyle Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi.
Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da “sportmenliğe aykırı” açıklamalarda bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.Öte yandan, çeşitli nedenlerle TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 60 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
Şule Çet davasında ailenin avukatları olay yeri keşif raporuna itiraz etti
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde ölümüyle ilgili olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan rapora itiraz edildi.
Keşfin ardından bilirkişi tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında olayın, hem Çet’in avukatlarının belirttiği hem de sanıkların belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde, ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği belirtildi.
Raporda şu ifadeler yer aldı:
"Yukarıda analiz edilen mevcut veriler ışığında olayın iddia edildiği gibi Çet’in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi, olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur."
Bunun üzerine Çet'in ailesinin avukatları, bilimsel yöntemlerle hazırlanmadığını savundukları rapora itiraz etti.
Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde; raporun “her türlü şüpheden uzak, somut, inandırıcı ve tüm delilleri irdeleyen denetime elverişli bir rapor olmadığı” savunuldu.
Bütün delillerin incelenmediği iddiasına örnek olarak, sanıkların maktulün atladığını iddia ettikleri pencerede hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde raporda bir değerlendirme olmaması gösterildi.
Ailenin avukatları, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeninden rapor alınmasını talep etti.
Rusya: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları St. Petersburg ve Leningrad’a elektronik vizeyle girebilecek
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanacağını bildirdi.
Büyükelçiliğin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Temmuz 2019 tarihli 347 sayılı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Kararnamesi gereği St. Petersburg ve Leningrad bölgesine 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanacağı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşların, St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yapılacak seyahatler için tek girişli ticaret, insani ve turistik elektronik vize alabilecekleri aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Elektronik vize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Rusya Dışişleri Bakanlığı’na ait http://electronic-visa.kdmid.ru web-sitesinde dolduracağı başvuru formuna istinaden planlanan seyahatten en az 4 takvim günü öncesinde, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.
“Elektronik vizeler, düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 30 günlük süre için verilecek ve giriş tarihinden itibaren en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır. St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatler için kullanılacak elektronik vizeler, anılan bölgede bulunan Rusya Federasyonu hudut kapılarında geçerli olacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM konuşması öncesi mesaj: Dünya 5’ten büyüktür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesinde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Son 15 yılda BM’de yaptığı 10 konuşmanın fotoğrafını paylaşan Erdoğan, “Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!” ifadelerini kullandı.
Yargıtay, KCK davasında verilen bazı hapis cezalarını onadı
Hatice Kamer
BBC Türkçe
Aralarında üç HDP milletvekilin de yer aldığı KCK Ana Dava dosyası ile ilgili verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İstinaf Mahmemesi'nin 154 kişi hakkında verdiği karara itiraz edilmişti.
Yapılan itiraz sonucunu değerlendiren Yargıtay, KCK Ana Davada yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlu, Mardin milletvekili Pero Dündar ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında olduğu 118 kişinin hapis cezalarını onadı. Yargıtay ayrıca HDP Milletvekili Tayip Temel’in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkındaki verilen hükmü de bozdu.
Yargıtay'ın onadığı ceza süreleri ise şöyle: Musa Farisoğlu ve Pero Dündar'a 9'ar yıl; Leyla Güven'e 6 yıl 3 ay, Ahmet Türk 1 yıl 3 ay.
Meclisin açılmasıyla onama kararı Genel Kurul'da okunursa HDP'lilerin milletvekilliği düşecek.
HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlu bu davadan yaklaşık 6 yıl cezaevinde kaldı. Farisoğlu, KCK davasının Kürt siyasetine dönük siyasi bir soykırım operasyonu olduğunu savunuyor ve Yargıtay kararının da siyasi olduğunu öne sürüyor:
"Hukuku esas alan bir yaklaşım değil, tümüyle siyasi bir karar. Yargıyı kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları açığa çıktı. Cezamız onandı, gerekçeli karar ne ifade ediyor onu görmemiz gerek. Biz üç parlamenteriz. Parlamento süresince hukuki olara yaklaşılırsa parlamenterliğimiz sürdüğü müddetçe dokulmazlık kaldırılmaz ama bize dönük yaklaşım farklı. Gerekçeli kararı izlemek görmek gerek, biz de ona tutum belirleyeceğiz. Ama bu kararı tanımadığımı ifade etmeliyim. Çünkü hukuki bir karar değil, devlet ölçülerinden uzaklaşmış bir çete yaklaşımı var ve bu karar da büyük bir hukuksuzluk örneği."
Ne olmuştu?
2009 yılında Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) operasyonları sırasında Barış ve Demokrasi Partisi üyesi yöneticilerinin de olduğu binlerce kişi gözaltına alınmıştı. “Ana dava” olarak adlandırılan dava, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamenin kabulüyle Diyarbakır'da görülmüştü.
Sekiz yıl süren davada 175 sanık hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" ve "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından, 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istenmişti.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Mart 2017’de KCK Ana Davası kararı açıklanmış, 16 kişiye 21’er yıl, 95 kişiye 1 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezası vermiş, davada yargılanan 43 sanık için beraat kararı vermişti.
THY, iç hatlarda düşük maliyetli hava yolu uygulamasını da seçenekleri arasına aldı
Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, iç hat tarifeli seferlerinde düşük maliyetli hava yolu uygulamasını da seçenekler arasında aldı.
Yeni çıkarılan EcoFly bilet seçeneği ile kabin bagajı hakkı 15 kiloya düşürüldü.
Daha önce ekonomi sınıfı yolcular için Ekonomi Promosyon ve Ekonomi Esnek olarak iki farklı tipte sunan Türk Hava Yolları, yeni dönemde EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly seçeneklerinden oluşuyor.
Business sınıfında ise tek paket olarak kalmaya devam ediyor.
AnadoluJet de benzer bir uygulamaya geçerek, tüm yurt içi seyahatlerde iki yerine üç yeni uçuş opsiyonu sunacak.
Kandilli Deprem İzleme Müdürü Doğan Kalafat: Küçük deprem hiçbir zaman büyük depremin enerjisini azaltmaz
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde basın toplantısı düzenleyen Deprem İzleme Müdürü Doğan Kalafat, Silivri açıklarında bu sabah meydana gelen depremin, büyük bir depremin hazırlık safhasında olduğu gösterdiğini söyledi.
Kalafat, "Küçük depremler hiçbir zaman büyük depremlerin enerjisini almazlar" dedi ve bu durumu şu örnekle açıkladı:
İstanbul'da halen 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini söyleyen Kalafat, ancak bu depremin 1999 Gölcük Depremi kadar büyük olmayacağını kaydetti.
Kalafat, depremin etkisini etkileyen faktörleri şu şekilde sıraladı:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.
"Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını duyurdu.
İstanbul'da Silivri açıklarında deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00 civarında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
İstanbul Valiliği, deprem sonrasında kentteki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını duyurdu.
AFAD: İstanbul'da son bir haftada 27 deprem meydana geldi
AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu CNNTÜRK’e yaptığı açıklamada, “İstanbul’da son bir hafta içerisinde 1.5 ve üzeri büyüklüğünde 27 deprem meydana geldiğini” söyledi.
Bu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak kaydeden Nurlu, aynı yerde yarım saat önce 3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu belirtti.
Nurlu, “Bu deprem oldukça sığ bir deprem, o yüzden İstabul’da yaşayan vatandaşlarımız orta kuvvette bu depremi hissetmişlerdir” dedi.
Zeki Müren 23. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli sanatçılardan Zeki Müren 23. ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Zeki Müren, 1976 yılında Londra'da verdiği ilk konserin ardından BBC Türkçe stüdyolarında Sabih Aykoler'le söyleşi yapmıştı.
Bu söyleşi geçtiğimiz yıllarda yapımcılığını Cenk Erdil ve Aylin Yazan'ın ortaklaşa üstlendiği programla yeniden izleyicilerle buluşmuştu.
Faruk Bildirici: RTÜK'ün iki kadının öpüşmesine ceza vermesi ayrımcılık
RTÜK üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Fox Life kanalında yayınlanan 9-1-1 adlı diziye, iki kadının 24 saniyelik öpüşme görüntüsünü içerdiği ve bu görüntünün genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle beş kez yayın durdurma cezası verildiğini duyurdu. Bildirici, karşı oya ilişkin yazısını Twitter’dan paylaştı.
Yazıda, İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda “ihlâlin konusu” başlığına karşılık olarak “eşcinsel ilişkinin konu edilmesi” dendiği belirtildi. Ardından yazı şu şekilde devam etti:
“Herhangi bir televizyon programında, bir dizide ‘eşcinselliğin konu edilmesi’ başlı başına bir ihlâl konusu olamaz. Bu çağda eşcinsellikle ilgili bu yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir. Eşcinselliğin bir dizide konu edilmesini 'ihlâl' olarak görmek, ayrımcılık yapmak demektir.”
Faruk Bildirici, “Geç bir saatte ve şifreli kanalda yayınlanan görüntülerin çocuk ve gençleri etkileyeceğini söylemek gerçekçi olamaz. RTÜK’teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor” ifadelerini de kullandı.
Reyhanlı'da düzensiz göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir askeri araç sabah saatlerinde devrildi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, yaralılardan 2'sinin askeri personel olduğu ve olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.
DHA: ABD, Patriot satışını da içeren bir ticaret paketini Türkiye’ye sunmaya hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı (DHA), ABD’nin ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketini Türkiye'ye sunmaya hazırlandığını duyurdu. DHA’nın edindiği bilgilere göre, hazırlanan paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları yer alacak. DHA, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığını bildirdi.
Konulan 100 milyar dolarlık hedef üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüştü.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.