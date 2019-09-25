Adana'da polise saldırı: 1'i polis 5 kişi yaralandı

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarında yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

1 polis ile 4 sivil hafif yaralandı, tümü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

5 polisin bulunduğu servis aracı ve çevredeki araçlar patlamada zarar gördü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da olay yerine giderek polisten bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Demirtaş, saldırıda yaralanan 5 kişinin durumunun ağır olmadığını söyledi. “Saldırının el yapımı ya da daha farklı bir bombayla düzenlendiğini” belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Özel harekat polislerini taşıyan servis aracına saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasu yaptı.