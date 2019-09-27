Depremin ardından İstanbulluların bir kısmı geceyi dışarıda geçirdi

Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da yaşanan 5,7 şiddetindeki depremin ardından İstanbul'da bazı insanlar geceyi dışarıda geçirdi.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabında, daha önceki günlerde olduğu gibi birçok deprem duyurusu yapıldı. Bunlardan en büyüğü gece 23.20 sularında Silivri açıklarında 4,3 şiddetinde oldu.

İstanbul Valiliği ise sosyal medyada paylaştığı bir açıklama ile İstanbullulara "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz" çağrısı yaparak, asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Getty Images Copyright: Getty Images

Getty Images Copyright: Getty Images

Getty Images Copyright: Getty Images