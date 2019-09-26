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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox’a konuştu: Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi, biz NATO'da ABD ile beraberiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News kanalında İran ve Rusya ile ilişkiler hakkında "Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz NATO'da ABD ile beraberiz" dedi. Erdoğan, Suudi Arabistan'daki petrol üretim tesislerine yönelik saldırılarla ilgili İran'ı suçlamayı doğru bulmadığını söyledi. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Yazan Onur Erem
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TÜİK: Türkiye’de sekiz ilde müze bulunmuyor
Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 Kültürel Miras İstatistikleri’ni yayımladı.
Rapora göre Türkiye’de sekiz ilde müze bulunmuyor.
Bunlar: Artvin, Ardahan, Kars, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak.
En çok müze bulunduran iller ise 76 müzeyle İstanbul, 46 müzeyle Ankara ve 27 müzeyle İzmir.
2018 yılında müze sayısının 13 arttığı, böylece toplam sayının yüzde 1 artarak 451’e ulaştığını açıklandı.
Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.
Ziyaretçi sayılarında büyük artış
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2018 yılında yüzde 37,3 artarak 28 milyon 169 bin 615 oldu.
Özel müze ziyaretçi sayısı, da yüzde 22,9 artarak 12 milyon 478 bin 229 oldu.
Milli parkların sayısı 2018’de yüzde 4,8 ve tabiat parkı sayısı yüzde 9 arttı.
Aynı dönemde milli parkların alanları yüzde 2,5 ve tabiat parkı alanı yüzde 3,9 arttı.
Sayıştay Başkanı Baş: 2018 Sayıştay Denetim Raporu basında yanlış aktarıldı
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Sayıştay Denetim Raporu’nun basında yanlış aktarıldığını söyledi.
Anadolu Ajansı’na konuşan Baş, Sayıştay raporunun ekinde kurumların mali tablolarının yer aldığını, bu tablolara Sayıştay'ın dahli olmadığını, ilgili kurumların mali tablolarını hazırlayarak kendilerine verdiğini ve bu tabloları hazırladıkları raporun ekine koyduklarını ifade etti.
Baş, “Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar. Bu tür karışıklığa mahal verilmemelidir. Genelde raporda tam kastedilen ile basındaki değerlendirmeler birbiriyle çok uyuşmuyor” dedi.
İçişleri Bakanlığı: 5 bin 36 sürücüye araçta sigara içtikleri için ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı, “Dumansız Araç Uygulaması” denetimlerinde 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.
Türkiye’de özel otomobillerde sigara içmek yasak değil. Fakat bu otomobillerde sürücü koltuğunda oturan kişilerin sigara içmesi yasak.
Bu yasak 2013’te Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle yürürlüğe girmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta bu konuda denetim yapılmasına yönelik sözlerinden sonra tekrardan gündeme gelmişti.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre bu hafta yapılan denetimlerde 150 bin 381 araç kontrol edildi.
Kontroller sonucu, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 araç ise trafikten men edildi.
Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmaktan bir, adam öldürmekten 2, uyuşturucu suçlarından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma/gasptan 3, çocuğun cinsel istismarından bir, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693 aranan şüpheli yakalandı.
Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da gözaltına alındı.
Çalışmalar sırasında 2'si çocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.
Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.
Süleyman Demirel’in Isparta’daki anıt mezarı ziyarete açıldı
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel için Isparta Çalcatepe'ye inşa edilen anıt mezar, tamamlanarak ziyarete açıldı.
1965-1993 yıllarında 7 hükümette toplam 10 yıl 5 ay Başbakanlık, 1993- 2000 yıllarında ise 7 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetmişti.
Süleyman Demirel, ölümünün ardından doğduğu topraklar olan Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de, kardeşi Şevket Demirel tarafından 2000'den itibaren oluşturulmaya başlanan Çalcatepe'deki anıt mezar alanına defnedilmişti.
DHA’nın haberine göre 58 bin metrekarelik alana kurulu Çalcatepe, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye'nin en büyük anıt mezarı olarak planlandı. Çalcatepe'ye Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmasını simgeleyen 9 suni gölet yapıldı.
Süleyman Demirel hayattayken, Isparta'ya gelişinde anıt mezar alanını incelemiş ve şunları söylemişti:
"Bu proje dünyada bir numunedir. Çalcatepe geçmişte kayalıklardan ve kıraç topraktan ibaret bir alandı. Kardeşim önderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bu hale geldi. Buradaki çamlar dünyanın en şanslı çamları. Çamın dünyada sulandığı tek yer burası. Burası Şevket beyin eseridir. Benim hemşehrilerim de kendisine kucak açmış, hep yardımcı olmuştur. Kıraç tepe, bugün Türkiye'nin yeşil envanterine girmiştir. Bu bir ülkenin topraklarına yapılabilecek en büyük iyiliktir.
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi faizlerini düşürdü
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, Türkiye’de üretilen taşıtlar için verdikleri taşıt kredi faizlerini 0,49 ile 0,69 aralığına indirdi.
Anadolu Ajansı’na göre fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.
İndirim öncesi Halkbank’ın taşıt kredisi faizi aylık 1,44’tü.
Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.
Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.
Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye, küresel ticaret savaşlarıyla ilgili piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biri
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’nin New York kentinde Türkiye - ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu.
Türkiye’nin “küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biri” olduğunu söyleyen Albayrak, Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu ekledi.
Albayrak, "Ağustos 2018’deki spekülatif finansal saldırıyı başarılı bir şekilde önlediğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.
Aynı etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefinden bahsederken ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın koyduğu hedef doğrultusunda geçen sene iki ülke arasındaki 25 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için çalışıyoruz. Bu kapsamda bakanlıklarımız yoğun çalışmalar yürütüyor ve hangi sektörlerde genişlemeye gideceğimizi belirliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox’a konuştu: Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi, biz NATO'da ABD ile beraberiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Fox News kanalına konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en yakın müttefiklerinin Rusya ve İran olup olmadığı sorusuna “Burada tabii ülkelerin en yakın ilişki halinde olduğumuz, olmadığımız bu tür bir değerlendirmeyi yapmak yanlış olur. Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz NATO'da ABD ile beraberiz. NATO içerisindeki birlikteliğimiz herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı. NATO içindeki bu stratejik ortaklığımızın diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz” diye yanıt verdi.
Erdoğan, Suudi Arabistan’daki petrol üretim tesislerine yönelik saldırılarla ilgili İran’ı suçlamayı doğru bulmadığını söyledi:
“Burada her şeyin özellikle Yemen bölgesinden bu tür bir taarruzun olduğu çok açık net, herkes tarafından söyleniyor. Burada İran'a açık, net fatura kesmeyi doğru bulmuyorum çünkü belgeler, bu noktadaki deliller bunu tevsik etmiyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki tutuklu gazeteciler hakkındaki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:
“Şu anda sizin verdiğiniz rakamlar da çok hayali rakamlar, onu da söyleyeyim. Bu kadar gazeteci içerde falan böyle bir şey yok. Bunları biz çok gazetecilerden, Türkiye'ye gelenler oldu, onlara bizzat bunları belgeleriyle gösterdik, anlattık falan ama uydurma rakamlarla ülkemize geliyorlar, bunları söyleyip geçiyorlar.”