Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox’a konuştu: Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi, biz NATO'da ABD ile beraberiz

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İçişleri Bakanlığı, “Dumansız Araç Uygulaması” denetimlerinde 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Türkiye’de özel otomobillerde sigara içmek yasak değil. Fakat bu otomobillerde sürücü koltuğunda oturan kişilerin sigara içmesi yasak.

Bu yasak 2013’te Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle yürürlüğe girmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta bu konuda denetim yapılmasına yönelik sözlerinden sonra tekrardan gündeme gelmişti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre bu hafta yapılan denetimlerde 150 bin 381 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmaktan bir, adam öldürmekten 2, uyuşturucu suçlarından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma/gasptan 3, çocuğun cinsel istismarından bir, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693 aranan şüpheli yakalandı.

Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da gözaltına alındı.

Çalışmalar sırasında 2'si çocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.