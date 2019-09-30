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AKP Grup Başkanvekili Muş: İmamoğlu deprem toplantısına çağrıldı, İstanbul halkından özür dilemeli
Mehmet Muş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cuma günü depremle ilgili yapılan toplantıya davet edildiğini ancak katılmadığını, İstanbul halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de günün önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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İstanbul'da depremde hasar gören 29 okul: Valilik geçici okulları açıkladı
İstanbul Valiliği geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar ya da az hasar gördüğü tespit edilen ve eğitime ara verilen 29 okulun öğrencilerinin, geçici olarak eğitimgöreceği okulları açıkladı.
Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okulların listesine Valilik'in internet sitesinden ulaşılabiliyor: http://www.istanbul.gov.tr/on-hasar-tespiti-yapilan-okul-ve-kurumlarimiza-iliskin-planlama-tablosu
Bazı veliler, belirlenen geçici okulların evlerine uzak mesafede olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Arnavutköy'deki Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu velileri, servis imkanlarının olmadığını ve mevcut okullarının hemen yanı başında yer alan Ayazma Ortaokulu'nun fiziki şartlarının kendi öğrencilerini alabilecek düzeyde olduğunu söyleyerek eylem yaptı.
Depremin ardından tamamlanan Ön Hasar Tespit çalışmalarında 85 okulun hasarsız, 20 okulun az hasarlı ve dokuz okulun da ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Valiliği, az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Yeni Ekonomik Program açıklaması: Değişim için ilk değiştirilmesi gereken damat
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında Yeni Ekonomik Program ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ankara’da özel halk otobüsü durağa girdi: 3 kişi öldü
Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü, durakta bekleyenlerin arasına daldı. Meydana gelen kazada, üç kişi hayatını kaybederken, en az üç kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AKP Grup Başkanvekili Muş: İmamoğlu toplantıya çağrıldı, İstanbul halkından özür dilemeli
İstanbul’da geçen hafta yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olmamasıyla ilgili tartışmaya bugün AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı.
Muş, gazetecilerin davet tartışmasıyla ilgili sorusu üzerine, Perşembe günü yapılan ve İmamoğlu’nun da olduğu toplantıda ertesi günkü görüşme için Oktay’ın herkesi davet ettiği ve talimat verdiğini söyledi.
Muş, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
Yüksek ateş ve mide bulantısı nedeniyle müşahede altına alınan Akşener taburcu oldu
Cuma günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle gittiği Ankara Güven Hastanesi'nde müşahede altına alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu edildi.
Basında yer alan haberlerde, Akşener'e "viral enfeksiyon" teşhisi konulduğu bildirildi.
Albayrak: Bu yılın ana teması değişim başlıyor, temel mücadele alanımız enflasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Ankara'da üç yıllık yeni ekonomi programını açıklıyor.
Dış ticaret açığı yüzde 1,2 artışla 2,5 milyar dolar oldu
TÜİK, Ticaret Bakanlığı ile birlikte oluşturulan dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığının Ağustos ayında yüzde 1,2 artışla 2,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Ağustos'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 12,5 milyar dolar; ithalat da yüzde 1,5 yükselişle 15 milyar dolar oldu.
Açıklamada, Ağustos 2018'de yüzde 83,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 83,4 olarak gerçekleştiği belirtildi.
Ziraat, Halk ve Vakıfbank Ağustos öncesi konut kredisi kullananlar için %0,99 faizle yenileme imkanı sağlıyor
Kamu bankaları Ziraat, Halk ve Vakıfbank, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerine kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz ile yenileme imkanı sunacaklarını açıkladı.
Üç bankadan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da bugün depremde hasar gören 29 okul tatil
İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar ya da az hasar gördüğü tespit edilen 29 okulda eğitime bir günlük ara verildi.
Depremin ardından tamamlanan Ön Hasar Tespit çalışmalarında 85 okulun hasarsız, 20 okulun az hasarlı ve dokuz okulun da ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
İstanbul Valiliği, az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da 767 binada 12 bin 147 bağımsız bölümün incelemesini tamamladı
Bu çalışmaya göre de, 9 bin 359 hasarsız, 1895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edildi.
Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlendi.