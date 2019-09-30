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AKP Grup Başkanvekili Muş: İmamoğlu deprem toplantısına çağrıldı, İstanbul halkından özür dilemeli

Mehmet Muş, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cuma günü depremle ilgili yapılan toplantıya davet edildiğini ancak katılmadığını, İstanbul halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de günün önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. İstanbul'da depremde hasar gören 29 okul: Valilik geçici okulları açıkladı

    arnavutköy okulu
    Copyright: DHA

    İstanbul Valiliği geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar ya da az hasar gördüğü tespit edilen ve eğitime ara verilen 29 okulun öğrencilerinin, geçici olarak eğitimgöreceği okulları açıkladı.

    Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okulların listesine Valilik'in internet sitesinden ulaşılabiliyor: http://www.istanbul.gov.tr/on-hasar-tespiti-yapilan-okul-ve-kurumlarimiza-iliskin-planlama-tablosu

    Bazı veliler, belirlenen geçici okulların evlerine uzak mesafede olduğunu belirterek tepki gösterdi.

    Arnavutköy'deki Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu velileri, servis imkanlarının olmadığını ve mevcut okullarının hemen yanı başında yer alan Ayazma Ortaokulu'nun fiziki şartlarının kendi öğrencilerini alabilecek düzeyde olduğunu söyleyerek eylem yaptı.

    Depremin ardından tamamlanan Ön Hasar Tespit çalışmalarında 85 okulun hasarsız, 20 okulun az hasarlı ve dokuz okulun da ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti.

    İstanbul Valiliği, az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

  2. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Yeni Ekonomik Program açıklaması: Değişim için ilk değiştirilmesi gereken damat

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında Yeni Ekonomik Program ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    OZTRAK
    Copyright: DHA
    Quote Message: Bugün yeni dedikleri ekonomik programın ikincisini açıkladılar. Geçen yıl dengelenme demişlerdi, ekonominin nasıl dengelendiğini gördük. Millet aşından, işinden olmuş, işsizlik yüzde 15'lere dayanmış, damat çıkmış "Dengelenme başarılı oldu" diyor. Siz bir de bize sorun. Vatandaşta, emekçide, çiftçide denge bırakmadınız."
    Quote Message: Çok açık söylüyoruz, ekonomide değişimin başlaması için ilk değiştirilmesi gerek damadın kendisidir! Türkiye ekonomisinin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceği açık seçik görülmektedir. Bugün açıklanan bu programın millete maliyeti ortada yoktur. Millete maliyeti, yüzde 5'lik büyüme hayali altında gizlenmeye çalışılmaktadır."

  3. Ankara’da özel halk otobüsü durağa girdi: 3 kişi öldü

    otobus
    Copyright: DHA

    Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü, durakta bekleyenlerin arasına daldı. Meydana gelen kazada, üç kişi hayatını kaybederken, en az üç kişi de yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  4. AKP Grup Başkanvekili Muş: İmamoğlu toplantıya çağrıldı, İstanbul halkından özür dilemeli

    MEHMET MUS
    Copyright: Getty Images

    İstanbul’da geçen hafta yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olmamasıyla ilgili tartışmaya bugün AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı.

    Muş, gazetecilerin davet tartışmasıyla ilgili sorusu üzerine, Perşembe günü yapılan ve İmamoğlu’nun da olduğu toplantıda ertesi günkü görüşme için Oktay’ın herkesi davet ettiği ve talimat verdiğini söyledi.

    Muş, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

    Quote Message: Valilik ile bu meseleyi görüşme fırsatım oldu. Ayın 26’sında aksam bir toplantı yapılıyor. Fuat Oktay’ın başkanlığında ilgili bürokratlar, İstanbul Valisi, Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı toplantı yaptı. O toplantıda belli şeyler müzakere ediliyor, 27’sinde toplanmak için Fuat Bey, oradaki herkesi davet ediyor, hatta talimatlandırıyor. Bir sonraki gün -27 Eylül’de- hangi tedbirler alınacağı konuşuldu. O toplantıya katılan İBB bürokratları da var. Belediye başkanının katılmadığı toplantıya 46 bürokrat katılıyor. Dolayısıyla davet edilmedi gibi bir durum yok. Yanlış, kendisi davet edilmiştir. Toplantının olduğu saatte başka bir programda boy göstermiştir."
    Quote Message: Daha sonra belediye başkanlığının trolleri, CHP’ye yakın medya organlarında belediye başkanının toplantıya davet edilmediği yalanı ortaya atılmıştır. Bunun böyle olmadığı anlaşılınca lastikli ifadeler kullanılmıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bir belediye başkanının böyle bir noktada bundan daha önemli bir işi olamaz. İş bu noktaya gelince davet edilmediği yoluna başvurmuştur. 46 bürokrat nasıl gidiyor? Ordu komutanı, cumhuriyet savcısı, İçişleri Bakanı orada… Bunları tasvip etmez toplumumuz. İstanbullu kendi meseleleri ile ilgili göreve getirdiği kişinin ilgilenmesini beklememektedir. Bizim tavsiyemiz İstanbul sorunlarına eğilmesidir. Bir kişinin toplantıya katılıp katılmadığına konuşacak vaktimiz yoktur. Sorumlu davranmak zorundadır."

  5. Yüksek ateş ve mide bulantısı nedeniyle müşahede altına alınan Akşener taburcu oldu

    AKŞENER
    Copyright: Getty Images

    Cuma günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle gittiği Ankara Güven Hastanesi'nde müşahede altına alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu edildi.

    Basında yer alan haberlerde, Akşener'e "viral enfeksiyon" teşhisi konulduğu bildirildi.

  6. Albayrak: Bu yılın ana teması değişim başlıyor, temel mücadele alanımız enflasyon

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Ankara'da üç yıllık yeni ekonomi programını açıklıyor.

    ALBAYRAK
    Copyright: EPA
    Quote Message: Dengelenme, değişim ve disiplin prensipleri temelinde devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız programda dengelenme olarak tanımladık. Dengelenme hedefini gerçekleştirdik. Bu yılki programın ana teması değişim başlıyor. Artık ülkemizin bir üst lige çıkması için bu değişimi inanarak gerçekleştiriyoruz. Çok ama çok işimiz var"
    Quote Message: Ekonomimizin en büyük kırılganlıklarının başında gelen cari açıkta mücadelesinde bu yıl önemli bir başarı elde ettik. Yıllık bazda cari bazda Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Ekonomi daralırken cari fazla verilmesi normal diyenlerin de buradan bazı şeylerin payını alacaklarını düşünüyorum."
    Quote Message: Özellikle ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Eğer ekonomide güçlü bir Türkiye ideali ortaya koyuyorsak bunlar enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmeden gerçekleştirmek çok zor. Enflasyonu yüzde 5'in altına çekmek hedefimiz olmaya devam ediyor. 2019 yılı için hedefimiz yüzde 12. 2020 yılı için yüzde 9,8 olarak koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik. 2021'de yüzde 6, 2022'de de yüzde 4 enflasyon hedefliyoruz."

  7. Dış ticaret açığı yüzde 1,2 artışla 2,5 milyar dolar oldu

    dış ticaret
    Copyright: Getty Images

    TÜİK, Ticaret Bakanlığı ile birlikte oluşturulan dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığının Ağustos ayında yüzde 1,2 artışla 2,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

    Ağustos'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 12,5 milyar dolar; ithalat da yüzde 1,5 yükselişle 15 milyar dolar oldu.

    Açıklamada, Ağustos 2018'de yüzde 83,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 83,4 olarak gerçekleştiği belirtildi.

  8. Ziraat, Halk ve Vakıfbank Ağustos öncesi konut kredisi kullananlar için %0,99 faizle yenileme imkanı sağlıyor

    zıraat bankası
    Copyright: Getty Images

    Kamu bankaları Ziraat, Halk ve Vakıfbank, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerine kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz ile yenileme imkanı sunacaklarını açıkladı.

    Üç bankadan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Quote Message: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı."
    Quote Message: Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır."

  9. İstanbul'da bugün depremde hasar gören 29 okul tatil

    MUHURLU OKUL
    Copyright: DHA

    İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar ya da az hasar gördüğü tespit edilen 29 okulda eğitime bir günlük ara verildi.

    Depremin ardından tamamlanan Ön Hasar Tespit çalışmalarında 85 okulun hasarsız, 20 okulun az hasarlı ve dokuz okulun da ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

    İstanbul Valiliği, az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

    Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da 767 binada 12 bin 147 bağımsız bölümün incelemesini tamamladı

    Bu çalışmaya göre de, 9 bin 359 hasarsız, 1895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edildi.

    Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlendi.

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