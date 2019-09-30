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TÜİK, Ticaret Bakanlığı ile birlikte oluşturulan dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığının Ağustos ayında yüzde 1,2 artışla 2,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ağustos'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 12,5 milyar dolar; ithalat da yüzde 1,5 yükselişle 15 milyar dolar oldu.

Açıklamada, Ağustos 2018'de yüzde 83,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 83,4 olarak gerçekleştiği belirtildi.