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TBMM yeni yasama dönemi başlıyor, ilk gündem yargı paketi
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi çalışmalarına bugün başlıyor. Meclis'in yeni dönemdeki ilk gündemi, hükümetin Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında sunduğu 39 maddelik yasa teklifi olacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kendi bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açma kararı aldı.
Yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi" denildi.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası’nın taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacağı, işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edileceği bildirildi.
İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.
TSK'da Gülen yapılanması soruşturmalarında 70 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülen yapılanması soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 9'u aktif görevde, 5'i ihraç, 6'sı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA’da yer alan haberde, Konya merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30'unun gözaltına alındığı duyuruldu.
TBMM yeni yasama dönemi başlıyor, ilk gündem yargı paketi
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi çalışmalarına bugün başlıyor. Genel Kurul'da düzenlenecek özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak.
Meclis'in yeni dönemdeki ilk gündemi, hükümetin Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında sunduğu 39 maddelik yasa teklifi olacak.
Uluslararası uçuşlarda silahlı 'hava polisi' bulundurulacak
Uçak kaçırma ve benzeri olaylara karşı, uluslararası uçuşlarda silahlı sivil polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türk tescilli sivil hava araçlarında, uluslararası uçuşlarda, özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulacak.
Yolcu gibi koltuklarda oturacak görevlileri mürettebat bilecek ancak kimlikleri yolculardan gizli tutulacak.
Özel eğitimli silahlı emniyet teşkilatı personelinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikte belirlendi.