TBMM yeni yasama dönemi başlıyor, ilk gündem yargı paketi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kendi bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi" denildi.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası’nın taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacağı, işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edileceği bildirildi.

İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.